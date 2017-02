LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

Dues associacions judicials van alertar ahir de la ingerència en la independència judicial que suposa la concentració que han convocat per dilluns les entitats independentistes a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, coincidint amb l'inici del judici a Artur Mas per la consulta del 9-N. L'Associació Professional de la Magistratura, majoritària entre els jutges, va retreure l'intent d'influir en l'activitat del tribunal, mentre que la Francisco de Vitoria va parlar d'"escrache" instigat per l'expresident català. D'altra banda, un grup de juristes va qüestionar la legalitat del procés independentista.

El 6 de febrer tindrà lloc al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la primera sessió del judici a Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per desobediència i prevaricació en el 9-N, la consulta independentista que es va celebrar el 2014 malgrat estar suspesa pel Constitucional. Com ha passat en altres ocasions en les quals alts càrrecs de la Generalitat han estat citats davant d'un tribunal, les entitats independentistes estan convocant per a aquest dia una concentració de suport als acusats. "El 6-F ens jutgen a tots" és el lema de la manifestació convocada a les portes dels jutjats.

La iniciativa causa rebuig en dues de les tres associacions judicials: l'Associació Professional de la Magistratura (APM) i la Francisco de Vitoria, que la consideren un intent d'influir en la feina dels jutges. Jutges per la Democràcia, que reuneix al sector progressista de la carrera, ha acordat no pronunciar-se sobre aquest assumpte, segons va assenyalar ahir el seu portaveu, Ignacio González.

L'APM, de tendència conservadora, denuncia el que considera una "intenció d'ingerència" en la tasca del tribunal. "Es pot donar suport a un acusat. La llibertat d'expressió protegeix que qualsevol persona es pronunciï en defensa d'una altra que està protegida per la presumpció d'innocència. El que no és presentable és que aquest suport tingui una intenció d'ingerència i no diguem d'intimidació", assenyala Celso Rodríguez, portaveu d'aquesta associació.

Rodríguez admet que és difícil concretar la línia que separa el "suport" acceptable de la "pressió" censurable, però creu que la intenció dels convocants té més de la segona. En la mateixa línia s'expressa l'Associació Francisco de Vitoria, que assenyala directament Artur Mas com a instigador de la concentració. "Resulta desencoratjador, innecessari i fins i tot injust que la tasca diària es vegi enfosquida per mobilitzacions fomentades per qui no es resigna a ser un ciutadà més que, com qualsevol, ha de quedar subjecte a l'acció legítima i necessària dels tribunals", assenyala en un comunicat aquesta associació, que vaticina que el dilluns es produirà un "tumult innecessari" a les portes del tribunal, "a manera d'escrache institucional".

Informa:ELPAIS.CAT (3-2-2017)