LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

La sala capitular del monestir de Santa Maria de Sixena no té cap instal·lació amb climatització que garanteixi la conservació de les pintures murals que Aragó reclama al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), malgrat el que van assegurar els dirigents de la comunitat amb el president al capdavant, Javier Lambán, divendres passat durant la presentació de l'exposició de 51 objectes que Catalunya va lliurar a Aragó el 26 de juliol. Els treballs realitzats entre el setembre i mitjan gener per rehabilitar aquest espai —substitució de la coberta, consolidació i reforçament estructural dels arcs, reposició de revestiments i fusteries i la dotació d'un paviment tècnic elevat de pedra—, en els quals s'han invertit 252.700 euros, amb la finalitat de poder acollir les pintures si la jutgessa obliga el MNAC a lliurar-les, no inclouen els d'aclimatació i ventilació, com reconeixen ara des del Govern aragonès. “El Departament de Cultura ha treballat perquè l'espai estigui condicionat i hi ha disposat maquinària provisional. El 2017 es licita i contracta el sistema definitiu de climatització”, asseguren fonts de la conselleria que dirigeix Mayte Pérez. “La maquinària no s'ha comprat perquè és la que s'utilitza per a la climatització d'espais per a exposicions artístiques temporals. Seran allà mentre s'instal·la la que quedarà definitivament”, afegeixen aquestes fonts.

“Per què encendre el forn si encara no s'hi ha posat el pollastre”, va resumir divendres Fernando López Barrena, arquitecte en cap del Servei de Conservació i Restauració del Patrimoni d'Aragó, que ha supervisat la restauració, després que aquest diari li preguntés per què feia tant de fred a la sala i l'aire corria lliurement. López Barrena acabava d'assegurar, davant de la complaença de tots els polítics: “La utilització de les tecnologies més sofisticades fa que les condicions de conservació de la sala capitular siguin millors que les del MNAC, perquè són més modernes”. Per la seva banda, Lambán va assegurar que les condicions de les sales, tant la de l'antic menjador de les monges santjoanistes on s'exposen les 51 obres retornades per Catalunya com la de la sala capitular, eren “perfectes” i que estaven “disposats a publicar informes” que ho deixaven clar.

Però el forn sembla que encara no està preparat per escalfar el pollastre de Sixena. En la memòria de les obres del projecte de restauració, al qual Piedra Casbi, SL, empresa guanyadora del concurs, “s'ha hagut d'ajustar estrictament”, segons les prescripcions tècniques del contracte, es preveia la creació d'una cambra sanitària per sota del paviment que permeti fer-hi conduccions d'aire, però, com s'especifica en la memòria, el condicionament de la sala “no forma part del contingut d'aquest projecte”. El cronograma que l'empresa va presentar amb la previsió i el calendari de les obres tampoc recull que s'hagi fet cap climatització a la sala capitular.

Finalment, en l'informe tècnic de les condicions estructurals i climàtiques signat el 15 de novembre per Antonio Cid, arquitecte del Departament de Cultura d'Aragó, i elaborat a petició del jutjat d'instrucció núm. 2 d'Osca, que porta el plet per les pintures, també queda clar que no s'ha fet cap obra per aclimatar i condicionar la sala, ja que es parla fins a quatre vegades de “la climatització i ventilació prevista per a la sala capitular”. Segons algunes fonts, aquesta seria la raó per la qual el jutge no ha fet executar la sentència que obligaria a transportar a Sixena les pintures, malgrat que el Govern d'Aragó i l'Ajuntament de Sixena l'hi han reclamat diverses ocasions. Especialistes en conservació preventiva asseguren que aquest informe és imprecís i mancat de dades tècniques necessàries per avaluar elements fonamentals i només explica genèricament les condicions ideals per a una bona conservació.



Un any en observació

Al MNAC, segons el responsable de l'àrea d'infraestructures del museu, les pintures murals de Sixena i de la resta de conjunts romànics, es mantenen a una temperatura que oscil·la entre els 20 i els 25 graus i una humitat relativa d'entre el 50 i el 65%, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Diàriament es controlen els dispositius i els dilluns, que el centre està tancat, es revisen els filtres i la maquinària més a fons.

Aquest museu, que conserva, segons els especialistes, la millor col·lecció de pintura mural del món, va fer públic i va enviar a la jutgessa al desembre un informe signat per l'especialista italiana Simona Sajeva. L'experta va desaconsellar el trasllat de les pintures per l'alt risc que corren per la seva vulnerabilitat i va assegurar que les obres, que estan muntades en uns bastidors, no podrien sortir per les portes del MNAC ni entrar a la sala capitular, per la qual cosa caldria tirar parets a Barcelona i Sixena o desmuntar les pintures. Sajeva assegurava que “seria oportú que, al final dels treballs en curs, es procedeixi a un any d'observació de la sala, previ a una eventual instal·lació de les pintures”. Malgrat tot, la jutgessa pot precipitar les coses si executa la sentència i obliga a lliurar les obres.

Informa:ELPAIS.CAT (3-2-2017)