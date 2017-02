LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

L’operació policial d’ahir en relació al presumpte finançament de Convergència ja ha tingut una conseqüència: el repunt en les inscripcions de la manifestació de dilluns en motiu del judici del 9N. Si fa 48 hores el nombre d’inscrits eren 25.000 i ahir a primera hora ja eren 28.000, en només un dia després de les primeres notícies sobre l’escorcoll la xifra ha crescut en 4.500 A més, l’ANC ha explicat que s’han organitzat ja més de 120 autocars provinents de tot el Principat en una mobilització que es preveu històrica. No només per la circumstància que la motiva, un judici a un expresident de la Generalitat per haver posat urnes, sinó també perquè un dia laborable a primera hora del matí, el centre de Barcelona pot quedar per primera vegada col·lapsat de manifestants independentistes.

El president Carles Puigdemont té previst fer una compareixença a primera hora al Palau de la Generalitat i després tota la comitiva que inclourà Mas, Ortega i Rigau caminaran des d’aquell punt fins a la seu del TSJC, el passeig Lluís Companys. Quan hagin entrat, els presidents de les diverses entitats sobiranistes que organitzen la mobilització (ANC, Òmnium, AMI i ACM) faran una atenció als mitjans de comunicació.

Tot i l'aparent magnitud de la xifra, l'experiència dels convocants, l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'AMI,­ en grans mobilitzacions amb més d'un milió d'assistents, com ara les de les diades consecutives des del 2012 fins al 2016, no fa pensar que hi hagi d'haver cap problema, malgrat que les entitats admeten que no hi ha un dispositiu concret, ja que no és una manifestació com la de l'11 de setembre, sinó una concentració davant d'un tribunal.

Com arribar-hi

Que finalment el judici se celebri al Palau de Justícia, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i no a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat, facilitarà la mobilitat per arribar a la concentració, ja que és un punt cèntric al qual es pot arribar ràpidament en transport públic. El Palau és al bell mig del passeig de Lluís Companys, entre el parc de la Ciutadella i l'Arc de Triomf de Barcelona, ben a prop de l'estació d'Arc de Triomf de l'L1 del metro i de rodalies i també de l'Estació del Nord, punt d'entrada i sortida de moltes línies d'autocars que passen per la ciutat. No obstant això, els organitzadors recomanen als assistents que intentin evitar l'estació d'Arc de Triomf en previsió d'aglomeracions al metro i que, com a alternativa, arribin des de les de Tetuan (L2), Jaume I (L4), Barceloneta (L4) i Urquinaona (L1 i L4). Els que hi vagin des del Garraf, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre poden baixar a l'Estació de França, a prop de la Ciutadella, terminal on paren els trens de rodalies i regionals de les línies del sud i els Talgo i Euromed que connecten Catalunya amb el País Valencià i la regió de Múrcia.

Desenes d'autocars, arribaran també des de diversos indrets del país plens de gent. Com en les anteriors concentracions al TSJC, està previst que puguin aparcar en carrers propers als jutjats per arribar a temps a l'inici de la protesta, marcat a les 8.15 del matí, 15 minuts després que el president Carles Puigdemont faci una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, on es trobarà amb els tres encausats de bon matí per mostrar-los el seu suport i el del govern.

El judici, al carrer

En aquesta ocasió, la concentració no es limitarà a rebre els membres de l'anterior govern a l'entrada i la sortida dels tribunals, sinó que també inclourà la possibilitat de seguir el judici des del carrer, on s'instal·larà, segons ha pogut saber El Punt Avui, un sistema de sonorització per sentir què passa dins de la sala regida pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, i els magistrats Carlos Ramos i Eduardo Rodríguez.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-2-2017)