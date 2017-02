LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

"I ara, què passarà?"

Xevi Xirgo - Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

“Hem passat a nivell 4. I el final dependrà del que fem el 6-F i els altres 6-F que vindran

Deu ser normal, que en un procés com el que estem ens estiguem fent preguntes constantment. Si vostès tiren enrere en el temps, i ho faig gairebé de memòria, fixin-se però en els interrogants que hem resolt fins ara. Hi haurà 9-N? Hi haurà urnes al carrer? De veritat CDC i UDC trencaran la coalició? Plegarà Artur Mas? Hi haurà una majoria independentista al Parlament? Hi haurà de veritat un acord entre CDC i ERC per fer JxSí? Tots aquests interrogants, que en el seu moment van ser preguntes circulants que ens fèiem tots un dia sí i un dia també, fixin-se que es van resoldre tots amb un sí. I que ara fa quatre dies s'ha resolt una altra de les preguntes que ens ha estat marejant setmanes i setmanes. Què farà la CUP amb els pressupostos?, ens hem estat preguntant tots dies i dies. Doncs sí. Ara les preguntes circulants són dues: hi haurà referèndum? i, què farà el govern de l'Estat? Vist el que està passant aquests darrers dies, em sembla que tots tenim una idea prou aproximada de les respostes. Hi haurà referèndum? Sí. Què farà l'Estat? Doncs provar d'impedir-ho de totes totes.

Si el perill del xoc de trens es mesurés per nivells d'alerta, no tinguin cap dubte que aquesta setmana hem passat al nivell 4. Al nivell 4 sobre 5. Però no hi ha marxa enrere. Ja es poden reunir Puigdemont i Rajoy, si és que finalment ho acaben fent, que d'aquí no en sortirà cap solució. L'Estat ha tret tota l'artilleria (“Els tancs ja han arribat, són Hisenda i els jutjats”, deia Puigcercós en una entrevista en aquest diari) i el govern i la CUP s'han blindat per arribar fins al final. I ara, què passarà? Si els he de ser sincer, a mi em sembla que a hores d'ara no ho sap cap dels protagonistes. Que dependrà de la fermesa i convenciment de la nostra classe política, que els hi suposo, però sobretot de la resposta de tots plegats, d'allò que Puigdemont va dir l'altre dia: “Depèn de tots nosaltres.” Del que fem el 6-F i els 6-F que vindran. Molt més, n'estic convençut, que no pas del que faci l'Estat, que és un adversari molt gran (“això és David contra Goliat”, deia Mas fa temps), i que juga brut. Serà, probablement, més complicat del que ens pensàvem. Però pot sortir bé. I per guanyar la partida, recordin-ho, hi ha una condició indispensable: jugar-la.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (4-2-2017)