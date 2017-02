LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

Ramon Serra, editor

La petició de la Plataforma arriba al punt de la confitura. A veure si d'una vegada per totes els líders catalans aprenen que quan representen causes públiques han de parlar en català a tos els judicis bé a Catalunya bé a Espanya. Comprenc que quan es tracta de causes particulars cadascú se les empesqui com pugui. Tots sabem que hi ha advocats que recomanen als seus clients fer els judicis en casterllà per evitar problemes.I la veritat és que les togues s'imposen. Per tant, mai no condemnaré que les causes privades siguin defensades en castellà per causa de les circumstàncies actuals de tot conegudes.

Ara bé,quan hi ha en joc el bé públic és incomprensible i injustificable que la gent que hagi d'anar a declarar ho faci en castellà. Senyor Mas i companyia, tingueu-ho ben present en el judici de dilluns pel 9-N

Per desgràcia l'exemple de polítics i altres dirigents d'importants associacions ha estat deplorable des de Jordi Pujol fins a directius del Barça, només amb l'excepcció de Joan Laporta, quan han hagut d'anar a declarar .

El cas més lamentable que recordo últimament és de de Joan Coma, el regidor de Vic que passarà a la història per allò de " s'han de trencar ous per fer truites". Tot amb tot, va parlar de seguida en castellà quan li ho van demanar els jutges perquè a Madrid no hi havia traductor. És el nostre problema si no en tenen? Quina revolució farem si renunciem a la llengua al primer entrebanc?

Massa sovint, doncs, es renuncia al català quan surt el primer obstacle. Un mal exemple.Ara hi ha l'ocasió propícia per ser servir el català a Barcelona davant la delegació de la justícia castellana a Catalunya-

Jo no vull la independència si aquest país ha de ser un país més de llengua castellana. Això no vol dir que l'hagin d'ignorar. És un altre tema. Però en ocasions especials com aquesta és quan no s'ha de desar el català a l'armari. Siguem uns fills dignes d'aquest pais.