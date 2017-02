LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

Un comboi de rodalies a l'estació d'Arc de Triomf. | Adrià Costa

Les arques públiques encara no estan per tirar coets, però hi ha dies que veus clar que molts cops la despesa és en bona mesura una qüestió de prioritats. Com quan l'Estat decideix gastar 206 milions en publicitat mentre Renfe només inverteix 37,6 milions a Catalunya -i part dels anuncis són per promocionar Rodalies!-. Com gairebé cada setmana, a més, es constata que l'exèrcit segueix patint poques limitacions o que el TGV a Extremadura i Galícia és força més prioritari que el corredor mediterrani, i aquest cop constatem també que les factures impagades de la Generalitat cada cop es van reduint més... excepte amb els ajuntaments. Per cert, ja sabeu qui farà l'anunci de la Grossa de Sant Jordi?

206 MILIONS EN PUBLICITAT DE L'ESTAT

L'estat espanyol ja comença a veure la llum al final del túnel de la crisi i, per tant, ja va recuperant algunes de les despeses que els darrers anys s'havien considerat més prescindibles. Així, per exemple, el govern estatal va aprovar divendres el seu Pla de Publicitat i Comunicació Institucional del 2017, el qual inclou inclou un increment notable respecte l'anterior que va veure la llum, el del 2015 (l'any en què estava en funcions no en va fer). D'aquesta manera, l'executiu central té previst gastar uns 70,2 milions en publicitat institucional, a més de 135,8 milions en el que legalment es considera publicitat comercial -ja que serveix per promoure productes, com el deute estatal, la UNED o les Loteries de l'Estat-. En total, doncs, 260 milions d'euros en publicitat de les arques públiques, 36,6 milions més que el 2015.

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN PUBLICITAT DE L'ESTAT

La inversió en publicitat no ha deixat de créixer des del 2013, tot i que es manté molt per sota de la que gastava el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Sigui com sigui, la quantitat és notable i, sense voler ferir la sensibilitats d'aquells diàriament pateixen les inconveniències del servei de Rodalies, equival ni més ni menys que a 5,48 cops la inversió d'Adif i Renfe a Catalunya el 2015, la qual va ser de 37,6 milions -el primer semestre del 2016 no semblava que millorés aquesta quantitat, ja que el juny només havien arribat 16,9 milions-.

De fet, una de les campanyes previstes -només en castellà- és precisament de Renfe, per "reforçar els vincles dels clients actuals i incentivar l'aparició de nous clients", així com "potenciar els serveis públics de Rodalies i Mitja Distància". Hi destinarà ni més ni menys que 15,4 milions. No estarien millor invertits pagant noves vies i trens? Per no parlar dels 1,7 milions per acostar "les Forces Armades a la societat"...

73.902€ EN PROTECCIÓ D'UNA VISITA SUSPESA D'OBAMA

Sevilla s'havia vestit de vint-i-un botons per rebre el passat juliol una visita de Barack Obama, qui havia de visitar la ciutat acompanyat de Felip VI. Tot i això, la matança de cinc policies a Dallas va fer que l'estança del president nord-americà fos més curta del previst i curiosament va prioritzar una inspecció a la base dels EUA a Rota i una reunió amb líders polítics, mentre que va marxar sense gaudir de la capital andalusa. Ara bé, quant va costar la seguretat per a una passejada que finalment no va tenir lloc? Ho detalla el govern espanyol en una resposta parlamentària a Units Podem: ni més ni menys que 73.902,42 euros, només en desplaçaments d'agents, dels quals 17.907 en bitllets de tren. Un bon grapat de gent que devien gaudir llavors del dia lliure per, ells sí, visitar Sevilla.



1.711 €/M2 L'HABITATGE A CATALUNYA



Imaginem que algun d'aquests agents s'enamora de Sevilla i s'hi vol quedar a viure -cosa que abaratiria en un bitllet la gestió de la seguretat en cas que Obama decidís matar el cuquet i tornar per visitar-la-. Llavors no hauria de dubtar massa, ja que una casa a la capital andalusa li costaria a finals del desembre un 1,14% més que fa un trimestre. Així es desprèn d'un estudi de Mitula Group sobre l'evolució del preu dels pisos, el qual situa en 1.711 euros per metre quadrat el dels habitatges de Catalunya (un 0,29% menys que el setembre), per bé que a Girona i Barcelona el preu seria força superior que a Lleida. En tot cas, els pisos només són més cars al País Basc i Madrid. De fet, l'estudi identifica les demarcacions més turístiques com aquelles on més han pujat els preus de l'habitatge.

COST DELS HABITATGES (€/M2) EN LES PROVÍNCIES MÉS BARATES I MÉS CARES

20 MILIONS PER A RECANVIS D'AVIONS MILITARS

A banda dels 206 milions en publicitat, una altra de les novetats del consell de ministres -aquesta encara menys destacada- ha estat l'autorització per firmar un acord marc per adquirir recanvis per als dipòsits de combustibles i de motor per a avions C-101, pertanyents a l'Exèrcit de l'Aire per a missions d'entrenament o d'acrobàcia aèria. El cost total serà de 20 milions i durarà quatre anys. De fet, és un avió que ja s'ha pensat en anar jubilant, motiu pel qual el ministeri estudia substituir-lo per models com el Beechcraft T-6 Texan II, el Pilatus PC-9, el Pilatus PC-21 o el PZL-130 Orlik.3. Si us sona a xinès, ja en som dos, però en tot cas queda clar que, a diferència de la publicitària, la despesa militar no ha acabat de passar mai per una situació de crisi, com ha anat evidenciant cada setmana el BOE i els consells de ministres.

702,7 MILIONS DE DEUTE AMB EL MÓN LOCAL



La Generalitat va tancar el tercer trimestre del 2016 amb 3.034,7 milions en factures impagades, segons reconeix en l'informe de seguiment del pla d'ajust pactat amb l'Estat. Són uns 1.800 milions menys que el primer trimestre, quan es va acordar el document. De fet, el deute sanitari s'ha reduït uns 500 milions en aquest període -tot i que ha crescut lleugerament en el tercer trimestre-, però en canvi, no ho ha fet el deute que manté el Govern amb els ajuntaments i altres ens locals. Paradoxalment, des del març, aquest ha pujat dels 661,5 milions fins als 702,7 milions, mentre la resta de factures s'anaven liquidant.

FACTURES IMPAGADES PER LA GENERALITAT

I ara, algunes contractacions destacades que s'han obert a licitació o s'han adjudicat els últims dies:

5.369.724€

Les obres del ministeri de Foment també poden començar a desencallar-se, amb el govern en funcions i una perspectiva econòmica més positiva a l'horitzó. Amb què comença Íñigo de la Serna? El bombo cau a Extremadura! Aquesta setmana s'ha formalitzat el contracte per a la projecció de la construcció de la plataforma del TGV entre Càceres i Mèrida, amb un cost previst de 5,4 milions. El mateix dia, licitava un contracte per fer els assajos de control de qualitat de materials en obres del TGV en una tram de Zamora de la via Madrid-Galícia, per 607.835,6 euros. I al corredor mediterrani res? Res del tot, no, un pessic ha caigut a Catalunya en forma de servei d'assistència per al control de les obres a L'Hospitalet de l'Infant-Vandellós, el Túnel de Rojales i Mont-Roig del Camp, per 927.332,95 euros.

399.602€

Per descongestionar les urgències de la sanitat pública pots optar per dues vies: augmentar el nombre de sales i professionals o reduir el nombre de pacients. Com que la primera opció -tot i necessària- és complicada a curt termini, el conseller del ram, Toni Comín, ha optat en l'actual context per la segona. Ara bé, com s'aconsegueix que hi hagi menys pacients a urgències, si la grip no remet? Impulsant una campanya publicitària que ha de durar fins al 26 de febrer per potenciar el servei del 061 de CatSalut Respon i aconseguir que alguns dels problemes es resolguin per telèfon. El cost d'això, però, no és petit: les insercions publicitàries costaran gairebé 400.000 euros.



193.116€

Ho reconeixeré: sóc d'aquell 50% de la ciutadania a qui li agradava l'anunci de La Grossa de Nadal (això sí que ha dividit la societat, i no el procés). Ara bé, tinc el poder amb mi, ja que la Generalitat ha tornat a contractar la mateixa empresa que va parir aquell "Jaaaaa haaaaa compraaaaaaaat la Groooooooossaaa!" (García ideas e inspiración para marcas, entidades y demás entelequias) perquè faci la campanya publicitària de la Grossa de Sant Jordi. És la primera vegada que repeteix l'autor d'un anunci d'aquesta loteria, malgrat que aquest cop té una mica menys de pressupost (no arriba als 200.000 euros).

152.265€

El frau i la corrupció tenen a vegades conseqüències impensables. Com que l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau de l'agència tributària estatal es quedi sense suficient memòria informàtica i hagi de gastar-se més de 150.000 euros per comprar 1.134 dispositius d'emmagatzamatge per arxivar tota la informació de les investigacions que està duent a terme. I amb molta pressa: l'adjudicació es va formalitzar el 31 de gener i el material s'havia de lliurar abans de l'1 de febrer, segons consta en el plec de condicions. No es pot negar que el frau és un problema majúscul a Espanya.

52.220€

Qui s'encarrega de l'atenció sanitària, les revisions, les vacunacions o les desparasitacions dels gossos dels Mossos d'Esquadra? Vaja, de la Unitat Canina del cos, per concretar i evitar interpretacions malicioses... No ho fan els mateixos agents, sinó que el servei ha estat contractat per 52.219,92 euros a l'Hospital Veterinari de Catalunya.

