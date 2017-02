LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

L’anomenada ‘operació precinte’ ha estat acceptada amb molta tranquil·litat pel govern català. Donen per fet que es tracta només d’un globus sonda, ja que consideren impossible que l’estat pugui posar en marxa una operació per a aturar una mobilització tan important com la del 9-N o més.

A banda del poc sentit polític de l’operació, fonts del govern han explicat a VilaWeb que amb les xifres a la mà seria impossible d’impedir que els ciutadans votessin. Perquè no hi ha prou policies per a impedir durant vint-i-quatre hores que els ciutadans entrin als col·legis electorals.

Pel que fa al nombre de col·legis i urnes, les xifres poden ser variables. El 9-N es va optar per concentrar el vot en menys col·legis i només se’n van obrir 942. En aquest cas, però, es tendirà a fer la votació de la manera més semblant possible a unes eleccions normals. Això significa, segons les darreres eleccions, 2.706 col·legis amb un total de 8.233 meses, és a dir, urnes.

Vist això, quants policies hi ha a Catalunya? Les xifres oficials parlen d’uns 17.000 Mossos d’Esquadra, 11.000 policies locals, 3.400 guàrdies civils i 3.200 policies espanyols. Cal tenir en compte, però, que aquests policies tenen tasques adjudicades. Això és especialment important en el cas de la Guàrdia Civil i la policia espanyola perquè pràcticament tots els seus efectius estan destinats a tasques que l’estat no pot abandonar (control d’aeroports i ports, per exemple) o a tasques d’investigació.

En el pitjor dels casos, però, assumint que deixen de fer tot allò que estan fent per reprimir el referèndum, la policia espanyola tindria 6.600 efectius a Catalunya.

Amb aquests efectius hi hauria poc més d’un policia per urna, de manera que un operatiu per a impedir a la força la votació és impossible. Evidentment, podrien venir policies de fora, però n’haurien d’arribar molts.

El govern ni tan sols preveu la participació de les policies locals i dels Mossos en la tasca de reprimir el referèndum, perquè obeiran la llei que permet el referèndum. Però posant-nos en la pitjor de les hipòtesis i acceptant la gens probable idea que tots els policies de Catalunya col·laboressin per impedir el referèndum, el resultat seria que, com a molt, fins i tot en una hipòtesi tan extrema, només una dotzena de policies podrien desplegar-se en cada col·legi electoral. I si comptem per urnes, només hi hauria quatre policies per cada urna. Una xifra de policies absolutament insuficient per a impedir durant tot el dia la votació.

No es podria impedir la mobilització popular enviant només una dotzena de policies a cada col·legi electoral (en la hipòtesi més extrema i més poc probable) i encara menys enviant-ne un per urna (que és tot el que podria fer amb la policia espanyola que hi ha actualment estacionada a Catalunya).

Informa:VILAWEB.CAT (5-2-2017)