LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

Recta final cap al judici del 9-N. Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega han comparegut aquest diumenge al migdia davant dels mitjans per valorar l'escena que es desenvoluparà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i han insistit que, en aquella jornada, Catalunya va "començar a perdre la por" a l'Estat. El president del PDECat ha assenyalat que no se senten "culpables" de res i ha apuntat que, si la justícia es vol "carregar algú", ha de centrar-se en ell per ser "responsable polític" de la jornada de votacions. Mas també ha volgut insistir que aniran a la justícia europea en cas que arribi una sentència condemnatòria.

"Hi anem [al judici] amb ànim tranquil. Estem molt serens. Hi anem amb la cara molt alta, no hem de demanar perdó per res. Vam defensar noblement allò que molta gent ens demanava, i molta gent es va mobilitzar a fons per tal d'expressar lliurement la seva opinió. Vam canalitzar un anhel ciutadà que venia de l'arrel del poble", ha destacat Mas, que ha insistit en el "civisme" del "cant de llibertat" de Catalunya. "No podíem girar la cara, havíem d'estar a l'alçada", ha determinat l'ex-president.

"Gràcies per creure en el meu compromís quan altres no hi creien. Quan ens van deixar sols, quan altres partits es van aixecar de la taula, tu no vas trontollar", ha dit Ortega en referència a Mas. "Sense ell, el 9-N no hauria estat una realitat", ha determinat l'ex-vicepresidenta. Ha estat un missatge cap a ERC, que en un primer moment no va acceptar de bon grat la jornada de participació, però també cap a Unió, la cúpula de la qual criticava en privat el seu paper públic en la votació del 2014.

Rigau no ha volgut donar detalls de l'estratègia de defensa que seguiran els tres encausats, i ha fet pública la seva "emoció" pel suport ciutadà que hi haurà demà a les portes del TSJC. Ha defensat que en tot moment va tenir la sensació que hi hauria el suport de la comunitat educativa al 9-N. L'ex-consellera d'Ensenyament i diputada al Parlament ha indicat que aquesta tarda seguiran treballant en la defensa.

"No som màrtirs ni herois"

Tot i el to volgudament emotiu de la roda de premsa, Mas ha apuntat que cap dels tres encausats vol ser inhabilitat. "No som ni màrtirs ni herois", ha apuntat l'ex-president, que ha tornat a obrir la porta a no complir amb una hipotètica sentència condemnatòria tenint en compte el moment polític del país. Això vol dir que, si Catalunya es converteix en un estat independent, les normes espanyoles que els haurien condemnat ja no estarien en vigor, de manera que no hi hauria obligació de complir-les.

Mas també ha qualificat com a "necessaris" els voluntaris (uns 40.000) que van participar en la jornada. "Sense ells no hauria estat possible", ha assenyalat l'ex-president de la Generalitat. "Ho tornaríem a fer", ha defensat el màxim dirigent del PDECat, que s'ha definit com a "serè i tranquil" davant del judici.

Suport i simbolisme

La plana major del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) ha fet costat a Mas, Ortega i Rigau en la roda de premsa. Hi eren els consellers Josep Rull (Territori i Sostenibilitat), Jordi Baiget (Empresa i Coneixement), Neus Munté (Presidència), Meritxell Ruiz (Ensenyament) i Meritxell Borràs (Governació). Diversos membres de l'executiva de la formació, encapçalats per la coordinadora general, Marta Pascal, també s'han acostat al Museu d'Història de Catalunya, així com també els caps de files al Parlament (Jordi Turull) i al Senat (Josep Lluís Cleries). El president de Convergència, Jacint Borràs, ha assistit a la cita.

Al Museu d'Història s'hi guarda l'estilogràfica amb la qual Mas va signar el decret de convocatòria del 9-N, i també va ser l'escenari triat per presentar la candidatura de Junts pel Sí a les eleccions plebiscitàries del 27-S. L'ex-president era el número quatre d'una llista encapçalada per Raül Romeva (ara conseller d'Exteriors), Carme Forcadell (ara presidenta del Parlament) i Muriel Casals. La roda de premsa s'ha vist interrompuda per un assistent que ha demanat tancar "ja" el procés cap a la independència perquè hi ha la "majoria necessària".

A un dia del judici

Mas, Rigau i Ortega declaren demà dilluns al TJSC per presumptes delictes de desobediència greu i prevaricació per la jornada de participació del 9-N. A llarg dels últims dies, els tres encausats han preparat la seva defensa amb els advocats, i arribaran acompanyats de cinc-cents alcaldes i la majoria dels alts càrrecs del país. A les vuit del matí, el president Carles Puigdemont farà una declaració institucional des del Palau de la Generalitat i liderarà la comitiva que sortirà de Sant Jaume fins al TSJC.

Segons van explicar ahir l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), ja hi ha 40.000 registrats per fer costat als tres ex-responsables governamentals. Uns 150 autocars traslladaran des del territori els inscrits que no siguin de Barcelona.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (5-2-2017)