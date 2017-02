MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

Amb més de tres quarts d'hora de retard sobre l'hora prevista, ha arrencat el judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irrene Rigau pel 9-N. Artur Mas, al centre, amb Irene Rigau a l'esquerra i Joana Ortega a la dreta, seuen ja al banc dels acusats. Just a la fila del darrera, entre el públic, la fiscal en cap de Barcelona, Ana Maria Magaldi, el fiscal Superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada, els fiscals anticorrupció Teresa Duerto i Fernando Maldonado i la dona de Mas, entre d'altres. La jornada ha arrencat amb el debat de les qüestions prèvies i després està previst que declarin els tres acusats.

El primer en intervenir a estat l'expresident Mas, que només ha respost a les preguntes del seu advocat i que ha volgut començar subratllant que la iniciativa política del procés participatiu va ser seva i del seu Govern, i defensant que la resta de consellers -també Ortega, Rigau i l'ara portaveu del PDECat al Congrés, Francesc Homs- van seguir les seves directrius. D'aquesta manera, Mas s'ha situat com a màxim responsable polític del procés participatiu.

Tanmateix, Mas ha negat que el procés participatiu del 9-N fos un acte de desobediència perquè, un cop el Tribunal Constitucional va suspendre el decret de convocatòria que ell havia firmat setmanes abans el Govern va transformar la consulta del 9-N "en un altre tipus de consulta" que ja no era organitzada per l'administració, sinó que es feia "amb el suport de la administració, però amb persones externes, el que es va entendre com a cos de voluntaris".

En aquest sentit, Mas ha explicat que sense la participació dels més de 40.000 voluntaris l'administració no hauria pogut dur a terme el procés participatiu. "L'administració sola hauria pogut executar la consulta tal com estava prevista inicialment, però amb el canvi de format l'administració ja no tenia per ella mateixa capacitat per dur-lo a terme", ha argumentat.

L'altre eix de la defensa de Mas ha estat el fet que la notificació del Tribunal Constitucional (TC) no incloïa un advertiment explícit als membres del Govern sobre els possibles delictes en què podien incórrer si seguien endavant amb el 9-N. "Ni jo ni cap membre del Govern vam ser formalment requerits", ha apuntat.

A més, ha recordat que el Govern va enviar un escrit el dia següent al TC en què demanava que el tribunal aclarís quines actuacions s'havien d'aturar i l'avisava de la impossibilitat d'aturar alguns dels procediments engegats que ja estaven en mans dels voluntaris. Un escrit, que ha apuntat Mas, el tribunal no va respondre abans del 9-N pel que l'executiu català mai va arribar a saber què s'havia de modificar.

Mas ha remarcat que el Govern no tenia "cap ànim de cometre un delicte ni de desobeir ningú", però que el movia la voluntat d'estar a "l'alçada de les circumstàncies" i posar tots els mitjans possibles per saber on estaven les majories del país. "Si tan evident era que allò era un delicte, com pot ser que el TC no fes res per fer complir la seva providència?", ha preguntat.

Segons Mas, "un governant ha de calibrar la importància de les coses", i ell va interpretar que "davant la impossibilitat de suspendre determinades coses, la indefinició del TC, i la magnitud del que passava al país, el seu deure era que la ornada es pogués celebrar amb normalitat democràtica, normalitat cívica, pau i ordre social".

Responsable d'obrir els instituts

En la seva última resposta, Mas ha reconegut ser responsable de no haver tirat endavant la consulta després de la primera suspensió del TC, també d'haver ideat un procés participatiu alternatiu al 9-N original i d'haver donat instruccions al Govern per tirar endavant aquest procés participatiu.

Ha estat aquí, però, on s'ha viscut un dels moments més tensos del matí. El president de la sala i del Tribunal Superior de Justícia De Catalunya, Jesús María Barrientos, que s'ha mostrat molt sec amb Mas durant el judici, ha retret a l'expresident que no hagués respost a la pregunta del seu advocat sobre si era responsable de l'obertura dels instituts. "Era responsable de tot, també d'obrir els instituts", ha respost Mas.

Joana Ortega: "el cos de voluntaris va ser l'ànima del procés de participació"

L'exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha explicat que després de la segona suspensió del 9-N, el departament de Governació va canviar totalment el format de la consulta: "la fonamentació legal era molt diferent, el procés participatiu es fonamentava en lleis diferents no suspeses, no hi havia cens ni registre de participació, no s’utilitzaven dades protegides, tampoc hi havia cap òrgan administratiu de control", ha recordat Ortega.

L'exconsellera ha volgut remarcar que entre la primera i la segona suspensió del Constitucional, el seu departament va anar cedint totes les capacitats d'organització i execució del procés de participació als voluntaris: "el cos de voluntaris van ser l'ànima del procés de participació".

En la mateixa línia que l'expresident, Ortega també ha insistit que no va rebre cap mandat exprés del Tribunal Constitucional.

Rebuig al nou intent de que declari Rajoy

Durant el tràmit de qüestions prèvies, les defenses han plantejat novament sense èxit la necessitat que declarin com a testimonis el president del govern central, Mariano Rajoy i el ministre de Justícia, Rafael Catalá. També han denunciat la vulneració del dret de defensa pel fet que el tribunal i la fiscalia hagin desestimat com a prova el primer informe de la fiscalia que va acabar rebutjant plantejar una querella inicialment pel 9-N. El fiscal Emilio Sanchez Ulled ha demanat la declaració d'un nou testimoni, José Antonio Hermosilla, en relació a la pàgina web de la consulta.

El ministeri públic s'ha oposat a la declaració de Rajoy i Catalá: "entenem que no aporten absolutament res", argumentava Ulled en la seva exposició. També s'ha oposat a la incorporació del primer informe dels fiscals rebutjant la presentació d'una querella. Recorda que l'escrit ja forma part dels escrits de defensa dels advocats de Mas, Ortega i Rigau i que és conegut per totes les parts.

Mas, Ortega i Rigau s'enfronten a una pena d' inhabilitació d'entre 9 i 10 anys. La fiscalia els acusa de desobediència i prevaricació per mantenir-se darrere l'organització de la consulta fins el dia de la votació, tot i la suspensió del Tribunal Constitucional.

iInforma:ARA.CAT (6-2-2017)