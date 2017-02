MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

El judici pel 9-N es convertirà en una "plataforma" pels independentistes catalans per "accelerar" el procés, segons la premsa internacional, que aquest dilluns publica prèvies del procés judicial obert a l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. "La rebel·lió catalana s'acosta a una nova i decisiva fase que posarà a prova el compromís del moviment independentista amb la secessió i fins on està disposat a resistir Mariano Rajoy", assegura Politico, un dels rotatius més influents a Brussel·les. El britànic The Guardian veu una "escalada de les tensions"i a Mas "desafiador" mentre que Le Monde admet que "la febre independentista puja".

En el seu article, Politico assegura que el judici pel 9-N és "el primer en una sèrie de casos criminals d'alta volada" que afecten "una dotzena de líders separatistes" i que "afegeixen tensió al punt mort entre Madrid i Barcelona". Segons el rotatiu europeu, els independentistes "presenten els casos judicials i el rebuig de Madrid a permetre als catalans celebrar un referèndum com una prova que Rajoy es un líder autoritari i antidemocràtic".

Diàleg de sords

El rotatiu parla de l'operació diàleg del govern espanyol, però adverteix que "la missió ha fracassat" i és un "diàleg de sords" perquè "l'únic del que Madrid no està disposat a parlar, el referèndum i l'autodeterminació de Catalunya, és l'únic a què el govern català no està disposat a renunciar".

Així, Politico explica que el govern espanyol està disposat a utilitzar "tots els mitjans legals al seu abast per mantenir els catalans allunyats de les urnes" en el proper referèndum. El rotatiu destaca que, a diferència del 9-N, el referèndum d'aquest 2017 seria vinculant. "Les mesures preventives (per impedir-lo) poden anar des de prohibir als funcionaris de Catalunya organitzar la logística de la votació, fins a que Madrid assumeixi les competències ara en mans del govern català, com la policia regional". A més, Politico també adverteix d'una possible "nova onada de casos judicials contra polítics, principalment el president Carles Puigdemont i tot el seu govern".

Mas, desafiador

Al Regne Unit, el diari The Guardian publica una prèvia del judici firmada pel seu corresponsal Sam Jones, que veu a l'expresident Artur Mas "desafiador". El corresponsal destaca que l'expresident "ha insistit que no ha de demanar perdó" pel seu paper en l'organització "d'un referèndum independentista simbòlic". "El judici arriba en un moment d'escalada de tensions entre Madrid i Barcelona perquè el Govern català es prepara per celebrar una altra votació sobre la independència", indica l'article, que recorda que el govern espanyol "ha evitat descartar" l'ús de "mesures dràstiques" per aturar el referèndum.

A França, dos dels principals rotatius, Le Monde i Le Figaro, publiquen aquest dilluns prèvies del judici contra Mas, Ortega i Rigau. Amb informació d'agència, tots dos rotatius destaquen que el cas ofereix "als separatistes una plataforma per accelerar el procés". Le Monde assegura que "la febre independentista puja" i remarca que amb el cas judicial contra el 9-N els independentistes argumenten que es vulneren els "drets fonamentals", principalment "la llibertat d'expressió i la democràcia".

Un judici polític

A Alemanya, la televisió Deutsche Welle inclou un reportatge que remarca que "l'independentisme torna a treure el cap". "La naturalesa del cas contra Mas remou de nou el debat a Catalunya. Els seus seguidors creuen que es tracta d'un judici polític", assegura la DW. La cadena internacional alemanya remarca que la "qüestió europea" és "clau" en el procés independentista i també menciona el paper del nou partit dels "comuns" com a "tercera via" per resoldre el conflicte.

Així mateix, el corresponsal Guy Hedgecoe publica al diari Irish Times que el conflicte entre Catalunya i Espanya "es basa en la reivindicació dels separatistes que l'autodeterminació és un dret democràtic mentre que Madrid diu que la Constitució no ho preveu". L'article assenyala que el govern de Mariano Rajoy "sembla haver intentat alguns moviments" per acostar-se a Catalunya "en un intent de calmar les tensions" amb una "estratègia coneguda com operació diàleg". "Però el judici que comença avui es preveu que aprofundeixi el sentit de victimisme del camp independentista", adverteix Hedgecoe, que diu que en comptes de "refredar-se", en els darrers dies "la guerra de paraules ha escalat".

Informa:DIRECTE.CAT (6-2-2017)