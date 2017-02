MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Adela Asua, ha reconegut la "preocupació" que causen les manifestacions que se succeeixen des de fa 5 anys, com la d'aquest dilluns davant el TSJC, però ha confiat que, malgrat tot, finalment s'imposin els ressorts propis d'un sistema democràtic: el diàleg i la llei.

Segons Asua, en una entrevista a la Cadena SER, el Constitucional ha marcat on són les línies vermelles que no es poden creuar, però també ha assenyalat "on és l'espai amplíssim de la política", l'espai propi per discutir aquesta qüestió, que "és evident" que "no té només solució judicial".

La magistrada ha indicat que els jutges del TSJC són "sòlids professionals" i tenen "garantida" la seva independència, de manera que aquest tipus de manifestacions no els afecten. De fet, ha recordat que ella ha nascut al País Basc, on les pressions "eren d'un tipus molt més atroç" i els jutges les resistien.

La vicepresidenta del TC ha manifestat també que no aprecia "cap indici" que el tribunal es vegi obligat a exercir davant el repte sobiranista català la capacitat sancionadora que la llei li atorga des de fa uns mesos, i ha opinat que hauria de donar-se una "circumstància molt extraordinària" per fer-ho. S'ha de recordar que Asua va redactar una proposta de ponència contrària al fet que el tribunal tingués aquestes facultats, text que no va tirar endavant per ser contrari a l'opinió majoritària dins del ple del TC.

Reforma del TC pactada

Adela Asua també ha opinat que seria "totalment improcedent" que el PP i el PSOE pactessin la renovació d'aquest tribunal sense esperar a les propostes de les assemblees autonòmiques i sense buscar el consens de tots els partits polítics.

La magistrada ha advertit que aquest consens és "fonamental" per a la credibilitat i el respecte del Constitucional, per la qual cosa és "molt preocupant" i "un menyspreu" als parlaments de les comunitats autònomes que es parli d'un acord dels dos principals partits sense ni tan sols conèixer les seves propostes.

Asua -una dels quatre magistrats que ara han de ser renovats pel Senat- ha recordat que parlaments com el català, el basc o l'asturià han renunciat a enviar els seus noms en considerar que "no val la pena" i ha considerat preocupant que això es vegi amb normalitat. "Hauríem de superar la idea de 'tu n'assenyales dues i jo n'assenyalo dues'; haurien de ser quatre persones de consens de tots els partits", ha insistit.

Informa:ARA.CAT (6-2-2017)