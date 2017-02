MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Marisa Xandri, ha presentat una proposta de resolució al Parlament instant el Govern a obrir un expedient informatiu per "esclarir" qui va filtrar la identitat dels menors d 'una família de Balaguer (La Noguera) que havia demanat més classes en castellà, a l'escola Gaspar de Portolà.

Els populars han assegurat que la família, que havia aconseguit al setembre del 2015 una sentencia favorable del TSJC per cursar un 25% d'assignatures en castellà, va denunciar haver rebut pressions i assetjament a través de les xarxes socials" després de filtrar-se la identitat dels infants". Per aquest motiu, "van haver de canviar els menors de centre educatiu".

El PPC ha defensat en la seva proposta que " les administracions tenen l'obligació de protegir l'infant contra totes les formes de violència física o mental", i ha d emanat "donar les instruccions necessàries perquè en el futur no es produeixin situacions similars que impedeixin clarament els principis de pluralisme, inclusió i cohesió social".

També ha exigit al Departament d'Ensenyament "donar compliment a les sentències del TSJC" i ha recordat que "es tracta de la segona família que abandona l'escola després d'haver aconseguit una sentència del TSJC que obliga els centres a ampliar el nombre d'hores lectives en castellà".

Informa:ARA.CAT (6-2-2017)

N.de la R.

La protecció més gran que poden rebre els infants és que s'adaptin al país i no el país a alguns pares que no són més que forces d'ocupació. Fan un gran mal als fills perquè els volen convertit en estrangers per sempre. Algú protesta, per exemple, que a Madrid hi hagi inmmersió en castellà? Pel seus raonaments que només els apliquen quan els convé, no seria miilor que fessin immersió en anglès o potser el 25% de les assignatures ni tan sols ho demana un alumne?