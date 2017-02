MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

"Això d'avui ha de marcar un punt d'inflexió", assegura Raül Zelik. És sociòleg, columnista a diferents diaris alemanys, coneix en profunditat l'evolució política a Euskadi i també a Catalunya i és un dels observadors internacionals desplaçats a Barcelona per seguir el judici pel 9-N a l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.

Zelik és extremadament crític amb el govern espanyol, a qui acusa de seguir una estratègia de judicialització de la política catalana com ja va fer al País Basc amb l'excusa del terrorisme. Segons Zelik, tot apunta que el govern espanyol vol aplicar la mateixa política a Catalunya de no negociació i recorda la il·legalització de marques electorals a Euskadi. "En el cas català no hi ha cap justificació per aquesta política de judicialització -ha retret- és un escàndol. Un fet totalment antidemocràtic; és per això que s'ha de convertir en un punt d'inflexió que mobilitzi la societat catalana".

"A Alemanya, tant com a política oficial com als mitjans de comunicació massius, hi ha un intent d'evitar la qüestió catalana. Quan es converteixi en alguna cosa més fàctica, la mobilització per les Diades, malgrat que ara no hagi tingut una gran cobertura a la premsa, servirà per estructurar la narrativa del procés. Dit això, comparteixo l'anàlisi que la Unió Europea i Alemanya evitaran fins a l'últim moment pronunciar-se sobre el tema", ha subratllat.

Zelik creu que la millor estratègia per desencallar el conflicte és un referèndum i defensa que "és força impresentable" vetar el dret a decidir.

Reunió amb Mas i els partits

El grup ha estat convidat per les entitats sobiranistes i ha seguit la mobilització ciutadana a primera hora del matí. A la tarda, s’han reunit amb l'expresident Artur Mas i després amb els grups parlamentaris de JxSí, CUP i CSQP.

Es tracta de perfils diferents. Entre d'altres, els canadencs Sol Zanetti i Viviane Martinova-Croteau. Són els líders del National Option del Quebec, un partit que segueix amb interès el que passa a Catalunya. També en conversa amb El Nacional, Martinova-Croteau ha destacat "l'extraordinari" suport ciutadà a la independència.

Martinova-Croteau ha remarcat que, lamentablement, a Catalunya no passa com al Quebec que, "com a mínim, vam poder pactar un referèndum. Aquí bona part de la discussió se centra a aconseguir poder celebrar un referèndum", ha comparat.

A l’expedició s’hi ha sumat el també periodista alemany, corresponsal de Die Tageszeitung, Reinee Wandler, que és expert en política espanyola, i el francès Jean-Bernard Auby. Auby és professor i director del centre de Canvis en la Governança i professor de Dret Públic a l’Institut de Ciències Polítiques de París (Sciences Po).

Com a jurista està preocupat per la correcció del procediment jurídic del judici a l'expresident Mas i matisa que té interès a confirmar si el que ha de ser un debat polític s'ha convertit en un procés jurídic. Després de conversar amb Mas, destaca la seva tranquil·litat: "Sembla molt fort, amb la convicció que té raó. Ho ha dit aquest matí al tribunal quan ha dit que no ha fet res dolent en termes jurídics però que, en qualsevol cas, accepta la responsabilitat política de la consulta".

Gelós de voler immiscir-se en aspectes interns de l'Estat, sí que reconeix no entendre per què no és possible tenir un debat polític sobre aquesta qüestió. Creu fermament que és necessari convocar un referèndum per desencallar la situació.

