MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

El suport als encausats per la convocatòria del 9-N no tan sols es va manifestar a Catalunya. A la resta de territoris dels Països Catalans les mostres a favor de la democràcia i del procés sobiranista van tindre bona representació, principalment als actes convocats a Perpinyà i a Palma. A la Catalunya sota administració francesa més d'un centenar de persones es van concentrar al davant de la Casa de la Generalitat per lliurar un document de suport als encausats per la justícia espanyola: “Perquè la Catalunya del Nord és solidària amb el Parlament de Catalunya i els elegits catalans que se troben assetjats pel sistema judicial espanyol”, van dir.

A la mateixa hora es feia una concentració amb més dues-centes persones davant del Palau de Justícia de Palma convocada pel Grup Blanquerna, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i l'Obra Cultural Balear. “El suport de la ciutadania d'ahir demostra que el procés no és una quimera de tres o quatre partits, sinó que és una qüestió ciutadana de primer ordre i això és el que més preocupa l'Estat espanyol”, expressa el president de l'Obra, Jaume Mateu, que ha trobat a faltar un suport explícit dels partits que conformen el govern balear. “Tan sols alguns membres de Més s'hi han pronunciat a les xarxes socials”, indicava Mateu.

De la mateixa opinió és el president d'ERPV. “Hi ha honroses excepcions, però em sembla molt greu que no hi haja hagut cap pronunciament oficial del Consell ja no sobre el dret a decidir, sinó en defensa de la democràcia, que és el que s'està jutjant”, indica Josep Barberá, que indica que el judici demostra la gran clivella que s'ha obert entre l'Estat espanyol i la societat del Principat. “És demencial que es jutge polítics per complir mandats democràtics”, rebla.

Per la seua banda, la secretària general del Bloc –formació majoritària de Compromís– declara que, encara que no hi haja hagut pronunciament oficial, a la coalició tenen molt clar que estan a favor del dret a decidir, “de les consultes i que la gent puga opinar del seu futur; és una qüestió de democràcia bàsica”. Àgueda Micó considera que el conflicte no es resoldrà per la via judicial i confia en una solució política. “No voler veure que la via del referèndum és una solució és tindre molta ceguera política pel que fa al govern espanyol, que hauria de buscar una solució basant-se en els exemples del Quebec i d'Escòcia, però igual és demanar-li massa”, diu.

També Marta Canales, portaveu del Moviment Franjolí lamenta la instrumentalització política que fa el govern espanyol del judici.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-2-2017)