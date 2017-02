MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha defensat aquesta setmana la legalitat de la base de dades fiscals que, ha dit, està “estructurant i netejant” l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Salvadó ha afirmat que aquest llistat prové de “desenes de fonts d'informació diferents” i de l'encreuament de dades d'“impostos” que són competència de la Generalitat. “Algú voldria que tinguéssim una agència tributària de fireta, però tenim una agència que l'1 de setembre serà capaç de gestionar grans impostos i donar resposta a les necessitats del nostre país”, ha afegit. Salvadó ha dit que si l'Executiu català vol fer el salt a la recaptació de tots els impostos després del referèndum que vol convocar el president Carles Puigdemont, no necessitarà cap base de dades. “Si arriba el dia, les empreses facilitaran el pagament dels impostos”, ha sostingut, en referència al fet que són les empreses les que s'encarreguen de fer les retencions de l'IRPF als seus treballadors.

En una entrevista a TV3, Salvadó ha explicat que la base de dades fiscals de la Generalitat té “30 anys d'història” i ha dit que ara el Govern està depurant aquestes dades. “Hem eliminat 7,5 milions de contribuents duplicats, que generaven errors”, ha destacat. La nova agència, ha explicat, haurà de ser capaç de recaptar impostos massius, i en aquesta ocasió ha concretat quin: el que gravarà els vehicles contaminants, per a la qual cosa es necessitarà un cens de 4,5 milions de turismes. “Aquest impost requereix que estiguem més estructurats, i això és perfectament legal”, ha assenyalat Salvadó, que ha recordat que des de la setmana passada la Generalitat s'està sotmetent a una auditoria de l'Agència de Protecció de Dades catalana després de les polèmiques declaracions del jutge i exsenador d'ERC Santiago Vidal, que va dir que l'Executiu català tenia les dades dels contribuents de forma il·legal.

El secretari d'Hisenda ha afirmat en una trobada posterior amb periodistes que la plataforma que la Generalitat engegarà al juliol estarà preparada perquè l'1 de setembre pugui gestionar tots els seus impostos. Salvadó ha dit que el sistema pot "aguantar qualsevol impost", també l'IRPF, però ha matisat que no estarà programat l'1 de setembre. "Quant ho estarà? Quan tinguem competències per l'IRPF", ha assenyalat.

Salvadó ha insistit que l'ATC no està fent res il·legal i ha advertit que el dia que el Govern català consideri que té noves competències en l'àmbit fiscal no espera “que ningú doni les dades fiscals dels contribuents”. “Qui té les nòmines són les empreses on aquests treballen. No necessitem construir una base de dades per a competències que no tenim. Si arriba el dia, les empreses facilitaran el pagament dels impostos.

Pel que fa al paper dels bancs, on les empreses ingressen els impostos dels contribuents, Salvadó ha assegurat que “al segle XXI ja s'utilitzen pagaments alternatius, com Paypal”, que són comuns en el consum i que poden arribar a les administracions públiques. “Volem introduir la transformació digital, com està fent el sector financer”, ha conclòs.

Informa:ELPAIS.CAT (7-2-2017)