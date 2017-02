MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

La justícia espanyola és ràpida, quan vol i li interessa. La parcialitat en assumptes polítics, recentment amb la judicialització de polítics independentistes, amb el destacat judici a l'expresident Mas i les exconselleres Ortega i Rigau, amplien encara més la mala imatge internacional de la justícia espanyola.

Segons es pot recollir en diferents informes internacionals es pot constatar com la justícia espanyola no pot erigir-se com de qualitat, per exemple, segons recull el' World Economic Forum Global Competitiveness Index 2015-2016', publicat el setembre del 2015, en independència judicial Espanya ocupa al 84è lloc de 140 posicions que hi ha al rànquing. Situat just per darrere del Pakistan i el Marroc.

A l'Europa dels 28, segons un informe de la Comissió Europea 'The 2016 EU Justice Scoreboard' publicat el mes d'abril passat, Espanya ocupa la posició 22a en percepció de la independència judicial segons la ciutadania, just per darrere de Portugal. En el mateix rànquing elaborat per les empreses, aquesta posició empitjora i ocupa el lloc 23è.

El tercer document que deixa en molt mal lloc la justícia del Estado és el document de 'Transparència Internacional', un informe sobre la percepció de la corrupció, publicat aquest mes de gener, que col·loca Espanya en el lloc 41è, al costat de Brunei i Costa Rica.

Informa:DIRECTE.CAT (7-2-2017)