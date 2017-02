MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

Hem rebut un comunicat de l’APLEC ( Associació per a l’ensenyament del català) on ens informa que: ‘va fer dissabte la reunió mensual del seu Consell directiu homenatjant el seu president d’honor i fundador, Pere Verdaguer, que ens ha deixat dimecres passat. Lluitador incansable per al desenvolupament de l’ensenyament del català, Pere Verdaguer, hauria apreciat que la iniciació al català a l’escola, gràcies als intervinents finançats per les col·lectivitats i que ell mateix havia llançat el 1995, sigui més que mai d’actualitat. Una vintena d’ensenyants de l’APLEC eren justament reunits dissabte 4 de febrer a la Casa dels Països Catalans de la Universitat per llur segon dia de formació posada en plaça per l’APLEC i pels consellers pedagògics de català, Coleta Planas, i Jeroni Vidal, nou en la funció.

‘En canvi, al Pere Verdaguer, no li haurien agradat les recents retallades del català als col·legis on els caps d’establiments disminueixen el volum horari de la llengua malgrat els textos vigents. A l’hora en què la Ministra Najat Vallaud-Belkacem ve a sostenir l’ensenyament de l’occità (veure L’Indépendant del 28/1/2017 i declaració de la ministra), seria escandalós que el català fos, al contrari, víctima de les decisions arbitràries de certs responsables educatius.

‘L’APLEC, com ja és el cas a Alsàcia, al País Basc i a Còrsega, té com a objectiu que tots els alumnes de Catalunya Nord siguin a igualtat i tinguin accés a la iniciació a la llengua regional (a totes les escoles i a tots els col·legis) i que l’oferta d’ensenyament bilingüe sigui generalitzada per a tots els que ho volen (el 76 % dels habitants hi són favorables)‘.

Informa:VILAWEB-CAT/CN (8-2-2017)