MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

"Maternitat, normalització i comunicació"

Tomeu Martí

La qüestió no és que el Govern dediqui nou vegades més doblers al foment de la nostra llengua que a subvencionar la maternitat, com sosté de manera maliciosa l'autodenominat 'Foro de la Família de Baleares', sinó per què l'altra temps subvencionat FFB no cerca una comparació més realista i honesta. Però sobretot, la qüestió és per què en trenta anys de procés de normalització lingüística, el Govern, ha dedicat més recursos i doblers a entitats i mitjans que promouen l'odi contra la llengua pròpia de Balears que a la recuperació d'aquesta? Venga, qui s'atreveix a demanar les dades exactes al Govern i presentar-les al Parlament?

Però posats a demanar, i ara que la Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat cinc anys de presó per un delicte continuat de malversació de cabals públics a l'expresident del Govern, Jaume Matas, i altres cinc per a l'exconseller d'Interior, José María Rodríguez, per haver usat, presumptament, fons públics amb l'objectiu de «beneficiar» l'entitat mercantil Over Màrqueting, que va ser l'encarregada de les campanyes electorals del PP en els anys 2003 i 2007, qualcú podria demanar al director general de Comunicació del Govern per quina raó els criteris imposats al seu departament s'assemblen tant als de l'etapa Bauzá i per què privilegien els mitjans d'àmbit estatal en detriment dels d'àmbit d'aquí? I també podem demanar, si tant important era el canvi al Consell de Mallorca i tant dolenta era na Maria Antònia Munar, per què gestiona la comunicació de la institució la mateixa empresa que ho va fer en temps de Munar i d'aquella altra presidenta del PP que no va fer res durant quatre anys i de la qual ara no record el seu nom?

