MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

Per Ramon Serra,editor

El debat sobre la unitat de la llengua al Parlament valencià em recorda algun que hi havia hagut durant la República a alguns pobles on es votava si Déu existia o no. Hi ha coses que són del tot absurdes votar-les. Però per als genocides del PP tot s'hi val. Ells mateixos van consensuar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per evitar en toeria aquesta mena de conflictes, però si ara no els interessa es tira al foc i punt. Si algun dia el PP pels interessos considera que la terra és quadrada voldrà dir que caldrà estudiar-ho així a les escoles. La seva veritat és absoluta.

D'altra banda, hi ha més de 30 sentències, ja no en sé ni el número exacte, de diferents tribunals espanyols que accepten la unitat de la llengua i mai cap sentència n'ha estat contrària. En canvi quan el PP governava al País Valencià gairebé mai no es van complir. Aleshores, quin podrien tenir unes possibles denúncies? Qui podia obligar-los a complir les sentències a ells que són tan primmirats quan afecten els altres ?

Si només fossin rucs podrien consultar el diccionari de la Real Academia Española de la Llengua, entitat gens sospitosa de catalanisme. Però aquí la maldat i el desig de fer mal ho supera tot.

En fi, un capítol més de la demagògia d'aquests assassins de la lllengua. Ja és bo que si més no el Parlament valencià reconegui la unitat de la llengua i el govern valencià maldi per intentar normalitzar un xic la llengua comuna.

Amb tot, que ningú no oblidi que quan torni el PP, que pel que sembla serà ben aviat, tot el que ara s'ha fet pot quedar aniquilitat.I que s'afanyi el Govern a tornar a engegar la televisió no fos cas que comenci...quan torni el PP al govern. Com un nou Atila, el PP vol exterminar el català al preu que sigui, que no hi quedi cap petja. Com deia Quevedo, un cop arrasada Catalunya amb sal encara convindria tornar-hi. Un partit que hauria de ser denunciat als tribunals internacionals per crims contra la humanitat. O no és un crim matar la llengua d'un poble?

(8-2-2017)