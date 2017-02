MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

L'auditoria que el govern de la Generalitat va demanar a l'Agència de Protecció de Dades perquè verifiqués la legalitat de tota la informació que s'hi recull i dels sistemes que es fan servir ja està en marxa des de dilluns de la setmana passada, segons va explicar ahir a la premsa el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, que va indicar que els treballs s'allargaran durant aproximadament un mes. La investigació es fa a petició del mateix govern, que la va demanar després de les declaracions de l'exsenador Santi Vidal, qui va dir que les dades s'aconseguien de manera il·legal.

Segons Salvadó, les declaracions “havien generat molta preocupació perquè s'estava posant en dubte la professionalitat de l'Agència Tributària de Catalunya i dels funcionaris i inspectors”, va dir, i va explicar: “Ho hem posat tot a disposició perquè puguin acreditar que s'està fent dins la més absoluta legalitat.”

Correcció de dades

Segons va explicar el secretari d'Hisenda, des del 2002 es van bolcar dins el sistema G@udí les dades fiscals originades al primer sistema d'informació tributari, el TSI, que data de 1980. Amb l'increment d'informació de la mateixa gestió del G@audí, el 76% dels errors del sistema provenien d'informació externa errònia, la qual cosa ha fet necessària una depuració d'aquesta informació. Així, part de l'escomesa de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha estat netejar a fons la base de dades acumulada en 30 anys de gestió d'impostos de la seva competència, en la qual ha detectat que gairebé la meitat de contribuents estaven duplicats, i sobraven més de la meitat de les adreces registrades, per errònies.

Segons va explicar Salvadó, la base de dades de l'ATC ha passat de tenir 13,52 milions de persones físiques i jurídiques a 7,4 registres vàlids, i les adreces han caigut de 35,22 milions d'adreces als 16,4 milions, en què s'ha unificat la seva denominació i s'ha inclòs fins i tot geolocalització. Es donava el cas, a tall d'exemple, que un mateix carrer estava registrat com a Granvia, Gran Via o Gran Via de les Corts Catalanes.

El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, va avançar ahir a la premsa especificitats tècniques del nou sistema informàtic, l'E-spriu, que ha de complementar el G@udí, que data del 2002. El nou sistema servirà per assumir els impostos propis dels últims anys i els futurs, mentre que es continuarà usant el G@udí per a la recaptació executiva –impostos i multes impagades– i per als tributs jurídics tradicionals, així com per a les tasques d'inspecció durant un període transitori.

Salvadó va explicar que l'E-spriu és un sistema dinàmic que s'anirà adaptant a les necessitats de cada moment, i que té per objectius reduir costos de gestió tributària, facilitar els pagaments als contribuents, guanyar transparència i proximitat i incrementar l'eficiència en la lluita contra el frau. Segons Salvadó, res es desenvoluparà en aquest programa informàtic mentre no hi hagi “la competència” i l'ordre del Parlament per fer-ho.

