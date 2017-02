MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

El secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, ha assegurat aquest dimecres que les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest 2017 “mantindran el disseny” d'edicions anteriors. Així, l'únic canvi important en l'organització és el relatiu a la prova de català, que comptarà els pròxims quatre anys amb doble correcció després de la publicació de la nova normativa ortogràfica de l'IEC a finals de 2016, és a dir, a mig curs. “Volem que els estudiants i els correctors tinguin la consciència clara que no hauran d'estar plenament adaptats a la nova normativa i que podran triar sobre quin grafisme i quins accents diacrítics faran servir”, ha dit. Pel que fa a la resta, les PAU es continuaran dividint en dues fases: la general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i la fase específica, que es voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota.

Arcadi Navarro ha explicat que “després d'un llarg procés d'aproximació de l'Estat a les postures de la Generalitat” les PAU d'aquest any mantindran la mateixa estructura d'edicions anteriors “el que fa predir total normalitat”. En aquest sentit, ha recordat, que com ja es va comunicar a les famílies, la 'revàlida' que plantejava l'Estat no tindrà efectes a Catalunya. “Els nostres estudiants seran admesos a les universitats en funció d'avaluar els continguts que nosaltres mateixos em ensenyat”, ha afegit.

La Generalitat sempre ha mantingut que a Catalunya es faria aquest 2107 la prova de la selectivitat com fins ara, tot i que el govern espanyol plantejava fins a finals de novembre fer una revàlida a segon de Batxillerat, tal com estava previst a la LOMCE. Aquesta revàlida, però, va acabar sent retirada i es va acordar celebrar una prova com la de la selectivitat.

Navarro ha recordat que la prova d'avaluació final de Batxillerat prevista per l'Estat havia d'incloure matèries cursades tant a primer com a segon de Batxillerat: totes les matèries troncals, dues matèries d'opció i una matèria específica. Era un requeriment per a l'obtenció de títol i donava accés a la universitat, tot i que cada universitat podia establir els seus propis mecanismes d'admissió. Una possibilitat que el sistema universitari català va rebutjar en ple.

Doble criteri de correcció

Un canvi important en l'organització de les PAU 2017 és el relatiu a la correcció de l'ortografia i la gramàtica catalana després de la publicació de la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), a finals de 2016. Navarro ha apuntat que donat que no es pot exigir als estudiants el coneixement d'aquestes novetats, la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com de l'actual en les proves de Llengua i Literatura Catalana. Concretament, es preveu un període de transició de quatre anys fins a la implantació completa de la nova normativa. Fins l'any 2020, les PAU mantindran aquesta dualitat en els criteris de correcció.

Estructura de les PAU

Tal i com es va anunciar al març de 2016 i es va reiterar en les orientacions de principi de curs, l'estructura de les PAU es continua dividint en dues fases: la general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i la fase específica, que es voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general els alumnes s'examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció: Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Quant a la fase específica, els alumnes escolliran entre una vintena d'assignatures.

En aquest sentit, l'ordre ministerial aprovada el 22 de desembre de 2016 va ratificar l'estructura de les PAU 2017 que incorpora els canvis curriculars introduïts per la Generalitat per al curs 2016-2017.

