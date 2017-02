MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

Picabaralla entre l'exconseller de la Presidència i portaveu del PDeCat al Congrés, Francesc Homs, i el fiscal del judici del 9-N, Emilio Sánchez-Ulled. El demòcrata ha reblat a Sánchez "no tens coratge de preguntar-me", cosa que ha provocat la resposta del fiscal que ha fet referència al judici d'Homs que serà jutjat al Suprem a partir del 27 de febrer.

L'escena s'ha viscut en un dels recessos, quan Homs ha dit a Ulled als passadissos: "no tens coratge de preguntar-me", interpel·lació que el fiscal ha respost amb "si vols que et pregunti, truca a Madrid i demana que m'ascendeixin al Suprem per preguntar-te durant el teu judici". Els fets s'han produit perquè durant la vista oral el fiscal Emilio Sánchez Ulled no ha volgut fer cap pregunta a Homs, qui es defensava de les acusacions que l'han portat a judici al Tribunal Suprem: "El fiscal ha decidit no fer-me preguntes. Quina llàstima! De quines respostes tenen por?".

Homs ha aprofitat la seva intervenció davant dels periodistes que l'esperaven dir que espera tenir "l'oportunitat de respondre a la fiscalia", ja que avui no ha tingut el dret a fer-ho: "no ha tingut el coratge de fer les preguntes presents en el seu argumentari". Segons el portaveu del PDeCAT a Madrid, "no me les ha fet per la incomoditat de trobar-se amb la demanda que vaig formular davant dels incompliments de les sentències del Tribunal Constitucional".

Informa:DIRECTE.CAT (8-2-2017)