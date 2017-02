MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

Els grans poders fàctics internacionals ja comencen a entreveure que la possibilitat que Catalunya sigui independent pot esdevenir una realitat. En aquest sentit s'ha expressat l'agència de qualificació Moody's i s'ha pronunciat sobre les conseqüències de les tensions entre Catalunya i Espanya. En aquest sentit ha dit que al Govern central no li interessaria que Catalunya fes 'default', ja que un impagament català es podria interpretar en els mercats financers com un 'default' d'Espanya.

Moody's assegura, de manera indirecta, que la independència de Catalunya hauria de ser pactada amb l'Estat per evitar que el nou país es declari en 'default' (és a dir, no reconèixer el deute a nom d'Espanya) i per tant en situació d'impagament. Segons l'agència, es podria interpretar en els mercats financers com un' default ' d'Espanya. Un fet que el govern espanyol voldria evitar de totes totes.

Així ho explica Marisol Blázquez, analista de Moody 's responsable de les comunitats autònomes espanyoles, "fins ara no hem viscut un moment d'alta tensió i en un moment així no sabem què pot passar", ha indicat en una entrevista a Europa Press recollida per Expansion.com i ha volgut remarcar que a Espanya " no li interessa que Catalunya tingui un 'default' que arrossegaria a tot l'Estat.

Informa:DIRECTE.CAT (8-2-2017)