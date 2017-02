MAS, ORTEGA I RIGAU HAURIEN DE DECLARAR EN CATALÀ EL 6-F

L’ex-número dos de la policia espanyola, Eugenio Pino, ha concedit una entrevista en exclusiva al diari El Mundo en la qual explica diverses confidències durant la seva etapa el cos policíaca. Una de les més destacades és que admet que la policia espanyola té confidents dins de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que els passen informació. Per aquestes fonts, segons l’ex-cap operatiu, la policia espanyola sap com es finança l’organització i ‘que no paga hisenda’. Els confidents també els hi van comunicar que sabien on es col·locarien les urnes durant la votació del 9-N.

Com a cap operatiu del cos, va ser un dels homes clau de l’anomenada Operació Catalunya. Segons ell ‘és fals’ que existís una brigada dins de la policia dedicada a perseguir la corrupció al Principat i els polítics independentistes.

‘Al començament del procés sobiranista ens van arribar moltes informacions de gent que no estava d’acord amb el rumb que estava agafant una part de la política catalana. En cada cas s’escull la persona adient per investigar, i mai són les mateixes’, assegura.

En matèria de corrupció, Pino assegura que va ordenar diverses vegades la detenció de membres de la família de l’ex-president de la Generalitat Jordi Pujol. De totes maneres, afirma que no es va produir perquè ‘els jutges a Espanya són molt garantistes. Lògicament en una altra època hi havia jutges més decidits, però ara són garantistes fins al final i prefereixen ajustar tot el procés a les proves reals i efectives’.

Precisament avui i coincidint amb la publiació de l’entrevista, el jutge de l’Audiència Nacional espanyola José de la Mata ha citat a declarar Eugenio Pino en qualitat de testimoni per a intentar aclarir d’on va sortir el llapis de memòria amb informació dels Pujol que va servir a la policia per fer un informe sobre el cas de la família de l’expresident de la Generalitat. I és que Pino, explica a l’entrevista, que el llapis de memòria va arribar a la policia de la mà de Martín Blas i que li havien donat ‘persones pròximes’ a Método 3. I afegeix: ‘Aquest és l’origen. Potser el que ha faltat ha estat una acta d’entrega’.

Cal recordar que el jutge va posar l’informe en quarantena en no quedar clar, precisament, l’origen del dispositiu electrònic. De la Mata ha citat també el comissari Marcelino Martín Blas, ex-responsable d’Afers Interns de la Policia, i a dos representants de l’empresa de detectius Método 3, que presumptament van facilitar el llapis a la policia.

Sobre el fals compte corrent de Xavier Trias a Suïssa, Pino assegura que ell continua mantenint que és verídic, perquè la informació els hi va arribar per una font molt bona. A més, afirma que van anar Suïssa a comprovar-ho: ‘Ens van ensenyar captures de pantalla i ens van deixar fotografiar-les. Hi ha diversos policies com a testimonis’.

També amb relació a l’operació Catalunya, l’ex-número dos de la policia nega haver rebut cap directiu o ordre per part de l’ex-ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz per investigar polítics catalans. I afegeix que ‘va ser un gran ministre’.

No cal ser gaire intel·ligent per comprendre que entre els milers i milers membres o simpatitzants de l' ANC hi ha gent infiltrada. Per cert, l'ANC acostuma a ser transparent. Aleshores, on són els "mèrits" d'aquest policia?