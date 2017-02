TV3, LA NOSTRA ?

Si l'Estatut de Catalunya era "l'impuls a un moviment secessionista", l'exministre de Defensa José Bono no volia estar-hi implicat. Precisament per això, va deixar el Ministeri, segons ha explicat aquesta nit al programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya.

Deu anys després de la seva dimissió, i deu anys després de "guardar la resposta", Bono explica que va comunicar a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero que no podia continuar sent ministre immers en aquesta situació que considera un "disbarat" i que ha definit com a "un plantejament ranci".

"Al mes de novembre del 2005 jo li vaig dir [a Zapatero] que no podia seguir sent Ministre. A l'abril, l'Estatut de Catalunya anava en la direcció que jo pensava i vaig decidir deixar-ho. Era una qüestió personal", ha posat damunt la taula. En aquest sentit, l'exministre assegura que si Catalunya vol marxar d'Espanya "és per viure millor" perquè "en el fons és una milonga i hi ha gent a la que han convençut".

Precisament com a "milonga" explicada pels líders nacionalistes ha definit la premissa que "Espanya ens roba" perquè, a parer seu, "els que ens roben són uns altres" referint-se a la família Pujol. Com a dada curiosa, preguntat per si aniria a casa del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, Bono ha assegurat que "no hi aniria ni boig", però sí que ho faria a la de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre per "fer les paus".

Informa:ELNACIONAL.CAT (9-2-2017)

N.de la R.

De fet Bono no ha enganyat mai ningú. Sempre ha estat un nacionalista espanyol de cap a peus.