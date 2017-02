TV3, LA NOSTRA ?

El Govern de la Generalitat ha anunciat aquest dijous al matí l'obertura de sis noves Oficines Exteriors de Comerç i Inversions al món aquest 2017. En concret, durant el primer trimestre d'enguany entraran en funcionament les delegacions a Zagreb i Belgrad (una sola oficina, als Balcans), Nairobi (Kenya) i Teheran (Iran). I, abans d'acabar el 2017, el Govern engegarà les oficines de Los Angeles (EUA), L'Havana (Cuba) i Amsterdam (Països Baixos).

A més, la conselleria d'Empresa i Coneixement durà a terme 138 missions arreu del món per ajudar a consolidar l'exportació regular de les empreses. El cap del departament, Jordi Baiget, ha detallat que aquestes noves missions tenen la previsió de comptar amb la participació de més de 1.000 empreses de tots els àmbits sectorials. Es calcula que s'hauran visitat 59 països de tot el món.

A finals de març se celebrarà una d'aquestes missions a Hong Kong per buscar exportació i realitzar diverses inauguracions d'empreses catalanes implementades a la Xina. Aquesta missió és una de les 9 que comptaran amb encapçalament institucional. Entre el 2014 i el 2016 s'han realitzat un total de 274 missions arreu del món amb la participació de més de 2.160 empreses, també de tots els sectors.

Demanda creixent

Baiget ha subratllat que les Oficines Exteriors són un actiu que la Generalitat posa al servei de les empreses catalanes com una "eina clau" en la seva política de competitivitat. La xarxa d’Oficines Exteriors s’articula a través de les demandes de les pròpies empreses i, com que les demandes són creixents (tal i com ha detallat Baiget), el Govern aposta per consolidar i reforçar la xarxa en els indrets on s’identifiquen oportunitats de negoci per les empreses del país.

En total, i a partir de l'acció d'aquest 2017, la Generalitat comptarà amb un total de 42 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions (abans en tenia 36), i es donarà cobertura a 109 mercats (pels 90 actuals).

Pel que fa al pressupost d'ACCIÓ (l'agència del Govern per la competitivitat de les empreses), el 2016 es van destinar 12 milions d'euros a les Oficines Exteriors. Els comptes s'ampliaran a 14 milions d'euros aquest 2017. El total de diners invertits per a les noves oficines és aproximadament d'1,2 milions.

Les exportacions, al detall

Les exportacions catalanes a Croàcia (on hi haurà l'oficina de Zagreb) continuen creixent. El 2015 van arribar als 92,7 milions, un 43,2% més que l'any anterior. Catalunya hi exporta principalment vehicles (13,5% del total), peces de vestir (12,1%) i aparells elèctrics (8,6%). D'altra banda, segons dades del 2015, les exportacions catalanes a Croàcia representaven el 26,9% del total de l'Estat en aquest país, i un 13,8% de les importacions. Hi ha 638 empreses catalanes exportadores a Croàcia.

Pel que fa a Sèrbia -on s'hi obrirà oficina a Belgrad, compartida amb Zagreb-, les exportacions han augmentat un 13,2% el 2015 respecte l'any anterior. El 14% de les exportacions de fa dos anys corresponen a carn de porc, un 11,8% a vehicles, un 11,5% a maquinària, i un 10,6% a plàstics. Respecte l'Estat espanyol, les exportacions catalanes corresponen al 39,3% del total, i el 31,5% de les importacions. Hi ha 875 empreses catalanes exportadores a Sèrbia.

A Kenya el 2015 es va assolir el màxim de creixement, amb 25,3 milions d'euros i un increment del 29,8% respecte el 2014. Les exportacions són d'aparells elèctrics (19,5%), maquinària (16,2%), paper i cartró (13,5%) i preparacions alimentàries (9,3%). Les exportacions catalanes representen el 24,7% del total de l'Estat, i el 21,3% de les importacions. Hi ha 379 empreses catalanes exportadores a Kenya.

Pel que fa a l'Iran, l'últim país on s'obrirà oficina en aquest primer trimestre, el 2015 es va comptar amb 71,4 milions d'euros en exportacions, un 15,5% superior a la xifra del 2014. S'hi exporta maquinària (27,5%), paper i cartró (11,5%) i productes farmacèutics (9,5%). Les exportacions catalanes representen el 30,6% del total de l'Estat, i el 6,6% del total d'importacions. Hi ha 716 empreses catalanes exportadores a l'Iran.

Informa:ELMON.CAT (9-2-2017)