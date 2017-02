TV3, LA NOSTRA ?

El Govern i la CUP han acordat deixar el procés constituent per després del referèndum. Així ho han apuntat els cupaires en un text publicat a la pàgina web ‘observatoriproces.cat’ i han confirmat fonts del Govern. Així doncs, el calendari i el full de ruta del procés constituent s’han modificat. Tot i que les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent establien que el procés constituent i el referèndum eren “processos paral·lels”, ara s’ha decidit fer una cosa darrere l’altra. En aquest context la CUP proposa que el Govern creï ara un instrument organitzador del procés constituent. Es tractaria, segons els cupaires, d’una estructura prèvia de suport tècnic i logístic que organitzi el procés constituent “sense dirigir-lo políticament”.

La CUP fa referència a una reunió de treball que es va produir fa dues setmanes i en la qual, segons els cupaires, el Govern va acceptar formalment una “part important dels propòsits” del document de la CUP en aquesta matèria. “Ara l’escenari que s’està dibuixant en les converses amb el Govern és un procés constituent posterior a un referèndum”, assegura el text.

Segons la CUP, els treballs de preparació del procés constituent per part del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència estaven gairebé aturats des de l’estiu però consideren que ara s’ha tornat a posar el tema sobre la taula. La CUP admet que els terminis fixats a les resolucions del debat de política general s’han superat amb escreix i recorden que s’establia un termini de tres mesos per definir el programa i el calendari de desplegament del procés constituent.

Davant d’aquesta situació, la CUP aposta per deixar el procés constituent pròpiament dit per després del referèndum i, mentrestant, proposen que el Govern creï un instrument organitzador “sota comandament de la societat civil”.

“L’objectiu és que si bé el procés constituent en sí es farà després del referèndum, en els mesos que hi ha d’aquí a la celebració del mateix, el Govern ja impulsi un organisme que el vagi preparant”, defensa la CUP. Segons l’escrit, el procés constituent ha de ser de base ciutadana, participatiu i vinculant però també necessita implicació del Govern, tant en els aspectes més tècnics i logístics de l’organització, com en la difusió a través de campanyes institucionals.

Concretament, la CUP aposta perquè aquest instrument organitzador estigui format per la figura d’un director tècnic així com d’un consell rector “format per les entitats que actualment ja estan treballant entorn al procés constituent”. “Està sobre la taula un procés amb una direcció civil però amb un cos tècnic que el prepari”, resumeix la CUP.

Els cupaires consideren que les converses amb el Departament que lidera Romeva “estan ben encaminades” però lamenten que, de moment, l’única plasmació sobre la realitat sigui un cicle de debats i xerrades d’experts en processos constituents que se celebrarà entre el 9 de març i el 15 de juny. Des del Govern expliquen que l’objectiu d’aquest cicle de conferències és escoltar experts internacionals i que en surtin unes conclusions que serveixin com a base per començar a abordar el procés constituent a Catalunya.

Referèndum a punt per celebrar-lo al maig

Respecte a la data del referèndum, la CUP insisteix que l’ideal és que estigui tot a punt per celebrar-lo a partir del maig en cas que s’hagi d’avançar. Segons revelen els cupaires, a mitjans de gener es va produir una primera reunió per abordar “la dimensió complexa de l’organització del referèndum en el cas probable que finalment no sigui acordat amb l’Estat”. Segons la CUP, el plantejament “sembla adequat”, però creu que cal treballar molt més els camps on és previsible que l’Estat actuï per impedir-ho.

Pel que fa a la llei de transitorietat jurídica, la CUP cita els aspectes pendents després de l’acord general a què es va arribar el passat 29 de desembre. “Encara queda per decidir si es formula una llei del referèndum per separat o si es vincula a la llei de transitorietat. O quan entraria en vigor la proclamació unilateral d’independència, si en el moment d’aprovar la llei o un cop guanyat el referèndum”, detalla l’escrit.

Comissió d’experts internacionals, pendent de constituir

La CUP recorda que s’han incomplert els terminis per constituir la comissió d’experts internacionals sobre el referèndum, tenint en compte que la resolució aprovada al debat de política general establia que s’havia de crear abans del 31 de desembre del 2016. Segons els cupaires, el Govern va entregar-los fa un me si mig una llista hipotètica de possibles components, però sense que s’hagi avançat més i lamenten que no s’hagi informat a la CUP dels contactes que s’estan realitzant per tal de constituir-la.

Informa:ELMON.CAT (9-2-2017)