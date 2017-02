TV3, LA NOSTRA ?

Avui hem tingut coneixement gràcies a una empresa col·laboradora que l'estat espanyol ha donat ordres per embargar 246.000 euros dels recursos de l'ANC.

No creiem en les casualitats. Aquest embargament arriba després de la mobilització extraordinària del 6F i de la seva repercussió internacional, que ha fet augmentar la pressió sobre l'Estat espanyol.

I arriba pocs dies després que tinguéssim coneixement per la premsa de les novetats en relació amb els procediments que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va iniciar al seu moment contra l'Assemblea Nacional Catalana.

L'embargament arriba quan encara no hi ha resolució ferma sobre el fons d'una sanció de l'AEPD contra l'ANC. Nosaltres seguim defensant que no hi ha base per la sanció, que hem actuat dins la legalitat fins al final i que és injust l'execució de la sanció abans que l'Audiència Nacional resolgui el fons de la qüestió.

Amb aquesta manera de procedir (sense comunicació directa i amb filtracions a determinada premsa) l'Estat busca també fer mal a l'honor i reputació de la pròpia ANC.

La manca de respecte de l'administració espanyola cap als seus administrats no té límits i ens converteix a tots en súbdits -als independentistes, en súbdits no desitjats- contra qui s'acarnissa l'Estat. Per què aquesta pressa quan qui cobra és l'Estat i qui paga una organització independentista i tanta deixadesa i falta de mitjans quan és un particular qui reclama a la justícia?

Fermesa, doncs, confiança en les pròpies forces, i moltes gràcies a tots els socis i simpatitzants i amics de l'Assemblea Nacional Catalana per tots els missatges de suport que hem anat rebent al llarg del dia!

Molts ens heu demanat com podíeu ajudar avui l'Assemblea.

La millor manera d'ajudar per minimitzar l'embargament i reforçar l'ANC és fent-vos socis. I si ho preferiu o ja sou socis, podeu fer una aportació al ES91 2100 0829 0102 0096 6175.

Tots els recursos recaptats aniran directament a fer més gran la campanya per guanyar el SI a la independència.

Mereixem un país millor, decidit democràticament. Hi tenim dret. Sabem que és possible. No ens aturaran ni sancions, ni inhabilitacions. Junts som imparables, junts ho farem possible!

Gràcies!

Assemblea Nacional Catalana (10-2-2017)