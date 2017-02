TV3, LA NOSTRA ?

“L'administració espanyola intenta escanyar-nos.” Així reblava ahir l'ANC la denúncia que havia fet abans Jordi Sànchez a través de Twitter: “L'Estat espanyol acaba d'embargar a l'Assemblea 246.599,13 euros. Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem!”. Es tractava d'una mesura executiva presa en el marc del procés sancionador obert per la gigaenquesta, resolt per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i pendent encara de la sentència de l'Audiencia Nacional. Òmnium Cultural, que també va ser multada per la mateixa raó i va presentar igualment un recurs, no havia estat víctima ahir de cap embargament. Tot i que l'entitat presidida per Jordi Cuixart està en el mateix moment processal, les dues causes judicials es desenvolupen per separat. L'Audiència va autoritzar el cobrament de la multa en espera de resoldre el fons de la qüestió, segons fonts judicials.

Segons ha pogut saber aquest diari, i tal com figura en la resolució del procediment sancionador de l'AEPD, el procés obert contra les entitats sobiranistes es va fonamentar en les proves obtingudes en tres inspeccions prèvies i posteriors al 9-N: dues de fetes a la seu de l'Assemblea, el 6 i el 29 d'octubre, i una a Òmnium, el 26 de novembre del 2014. L'objecte d'investigació eren les dades obtingudes i arxivades de la gigaenquesta, una campanya que va mobilitzar 30.000 voluntaris i en què es van visitar un milió de cases de gairebé tots els municipis catalans en el mes previ al 9-N. Segons van informar les entitats sobiranistes, finalment es van acabar processant els resultats de 85.342 enquestes: les d'aquelles persones que, a més de respondre, van permetre l'ús i la divulgació de les seves dades. L'embargament arribava coincidint amb el penúltim dia del judici pel 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau al TSJC. Una coincidència temporal que, sumada a la “mobilització extraordinària” de dilluns, l'ANC no considera casual.

Dues multes sumades

El 18 de novembre del 2015, l'AEPD va imposar una multa de 200.000 euros a l'ANC i Òmnium, respectivament, per haver recollit dades ideològiques de persones sense tenir el consentiment dels afectats i vulnerar l'article 7.2 de la llei orgànica de protecció de dades. A l'ANC, li va imposar una multa addicional de 40.000 euros per no haver pres les mesures necessàries per garantir la seguretat de dades personals dels seus associats, i infringir, per tant, el principi de seguretat recollit en l'article 9 de la mateixa llei. Les dues entitats van recórrer contra la decisió a l'Audiència. L'AEPD advertia en la resolució que, si no es pagava la sanció en període voluntari, es recaptaria en període executiu.

Les presumptes irregularitats detectades en les inspeccions són les que van fonamentar l'obertura d'un expedient sancionador de l'aleshores director de l'AEPD, el 3 de juny del 2015. L'Agència, a més, havia rebut nombroses denúncies prèvies i posteriors al primer escorcoll fet pels seus inspectors: dos avisos anònims el 6 de juny; 18 denúncies de particulars entre el 22 de setembre i el 22 d'octubre; una denúncia de C's el 8 d'octubre i una altra de VOX el 16 d'octubre. A partir del juliol del 2015, va heretar l'expedient l'actual directora de l'AEPD, Mar España, una dona de confiança de la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal. El va resoldre amb les sancions aquell mateix novembre.

“Sabem que l'Estat ens intentarà liquidar de la manera que pugui”, va denunciar Sànchez en declaracions a RAC1. La multa pot dificultar la campanya del sí que l'ANC farà pel referèndum anunciat pel govern. Per això l'entitat indicava que la “millor manera d'ajudar” és fent-se'n soci o amb aportacions específiques per engrandir la campanya.



Les proves trobades a les seus van ser decisives

Les multes imposades a l'ANC i Òmnium se sustenten en les proves obtingudes en les tres inspeccions prèvies i posteriors al 9-N que va fer l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a les seves seus. L'Assemblea va denunciar ahir amb contundència la vigilància de l'organisme estatal sobre l'entitat. “L'actuació prioritària dels organismes espanyols per buscar elements i debilitar-nos no està en dubte”, va sentenciar Jordi Sànchez.

Els escorcolls van permetre concloure a l'AEPD que s'havien obtingut dades de caràcter personal tant d'aquelles persones que van respondre a l'enquesta, amb o sense el seu consentiment, com d'aquelles que van optar per no respondre, atès que es va referenciar el domicili (no la identitat) de ciutadans que no van obrir la porta o que no van voler respondre el qüestionari. El detall del domicili és suficient, segons l'AEPD, per haver infringit la llei. També es guardaven enquestes amb dades personals en què no s'havia marcat l'acceptació del tractament de les dades, segons figura a la resolució de la sanció, de 71 pàgines.

L'Agencia no va considerar suficients les al·legacions de les entitats, ni la garantia reiterada que eren documents que estaven pendents de ser destruïts, per exonerar-les o imposar-los una multa de menor quantia. Els serveis d'inspecció de l'AEPD van acreditar després que l'ANC i Òmnium van eliminar la informació dels casos afectats. No obstant això, l'Agencia sosté que, a l'hora de calcular cada multa en 200.000 euros, ja va tenir en compte “la promptitud en la rectificació i la diligència i la celeritat desplegades en relació amb el no ús i posterior destrucció” de la informació que no complia els requisits legals.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-2-2017)