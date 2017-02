TV3, LA NOSTRA ?

Pot l'ANC desobeir i no pagar la multa de 246.599 euros de l'Estat?

L'embargament dictat ja evita que pugui cobrar deutes amb proveïdors i aviat podria bloquejar el seu compte corrent i, per tant, limitar molt la seva activitat

Sànchez preveu que les donacions a l'ANC superaran l'import de l'embargament

Roger Tugas

L'Audiència Nacional va confirmar la setmana passada la sanció a l'ANC i Òmnium de 200.000 euros a cadascuna per l'organització de la gigaenquesta, la qual vulneraria la llei de protecció de dades, segons va determinar inicialment l'Agència Espanyol de Protecció de Dades, a banda d'una altra multa d'uns 40.000 euros per no garantir de forma prou acurada la seguretat de les dades personals de què disposa. Així mateix, està tramitant una altra sanció d'uns 90.000 euros per a cadascuna de les entitats independentistes per haver transferit dades especialment protegides als EUA sense autorització.

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha denunciat una motivació política de les actuacions des del primer moment, però, tot i això, ja demana donacions i aquest divendres s'ha mostrat convençut que "la solidaritat rebuda aquests dies" permetrà a l'entitat "disposar de més recursos" del que comporta la multa. Ara que tant es parla de desobediència, podia l'entitat optar per no pagar la sanció?

Un portaveu de l'ANC explica a NacióDigital que aquesta no era una opció. De fet, l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària (AEAT) ja he executat una ordre d'embargament per valor de 246.599,13 euros, fins i tot abans d'informar l'Assemblea, la qual es mostra sorpresa perquè en va tenir coneixement perquè l'administració tributària es va posar en contacte amb empreses i establiments que venien les seves samarretes per reclamar-los que li paguessin a ella els deutes que mantinguessin amb l'entitat.

L'única opció: obrir un compte a Andorra

El segon pas és embargar directament el compte corrent de l'ANC. Si disposés d'un compte a l'estranger, el tràmit seria més lent, en especial si es trobés en algun país fiscalment opac, com Andorra. Però aquest no és el cas, ni una opció que estigui sobre la taula. L'Assemblea, per tant, aviat es pot veure incapacitada per fer transferències o operacions financeres. Un tercer pas seria embargar béns mobles, tot i que l'entitat ara es troba en una seu de lloguer.

Sigui com sigui, els membres del Secretariat Nacional o el mateix Jordi Sánchez no són solidaris dels deutes de l'entitat i, per tant, si l'AEAT no pogués embargar prou l'ANC per cobrir la sanció, no els podria anar a buscar recursos als seus dirigents. Tot i això, l'inhabilitaria per tenir una activitat ordinària, ja que no podria cobrar quotes, llogar material, pagar sous o abonar el lloguer.

Per ara, l'entitat no detalla de quants recursos disposa per afrontar la situació. Aquest dissabte es reuneix el seu secretariat nacional i aquest analitzarà la situació oberta arran de l'elevada multa.

