TV3, LA NOSTRA ?

“La metàfora de la situació és que, pel Govern espanyol, el Corredor Mediterrani passa per Madrid”. Així s'ha expressat el secretari Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, Josep Vicent Boira, en una conferència aquest divendres a Girona, al Cercle d'Infraestructures de la Cambra de Comerç, on ha denunciat la manca de voluntat política del govern espanyol per impulsar el Corredor Mediterrani.

Boira ha fet referència a les obres del nou accés a Madrid per alta velocitat ferroviària que aquest dijous va visitar el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i que, amb un cost proper als 1.000 milions d'euros, s'estan fent a costa del Corredor Mediterrani.

Igualment, Boira ha titllat d'“intolerable” que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, menystingués fa pocs dies en una conferència a València la importància real del Corredor Mediterrani, segons ha informat la Cambra de Comerç de Girona.

El secretari valencià d’Obres Públiques ha carregat contra el dèficit d'inversió en el Corredor Mediterrani, a diferència del que succeeix amb les obres que es fan en altres zones de l'Estat. “Si tan preocupats estan per la unitat d’Espanya, com és que no hi ha el mateix compromís polític en unes zones del territori que en d’altres?, ha reblat.

Concepció isabelina

Boira, que aquest dijous va denunciar a Twitter els nous accessos d'alta velocitat a Madrid ha relatat durant l'acte el retard del tren Talgo que l'havia portat des de València a Barcelona, la qual cosa evidencia a parer seu la "concepció isabelina" de les infraestructures a l'Estat espanyol. Una política "ancorada en el segle XIX i que no ha variat en 200 anys”.

Durant l'acte, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènech Espadalé, ha afirmat que hi ha “una ceguesa total per part de Madrid”. "Ja hi ha una entesa gairebé total entre els polítics i els empresaris del territori de l’eix Mediterrani, només ens falta la tercera pota: Madrid”, ha afegit. Per la seva banda, el president de la Fundació del Cercle d’Infraestructures, l'exconseller i exdiputat Pere Macias, ha dit que, al Corredor Mediterrani, “no s’imposa la racionalitat econòmica i social”.

Informa:ELNACIONAL.CAT (10-2-2017)