TV3, LA NOSTRA ?

L'Acord d'Esquerres per la República Catalana ha presentat aquest divendres un nou manifest progressista i per la sobirania, que advoca per celebrar un referèndum sobre la independència i arribar a la “ruptura amb el règim del 78” i la construcció de la República Catalana “si així ho vol la ciutadania”. A més, el document aposta per exercir “actes de sobirania quan calgui” per poder convocar el referèndum, portar a terme el procés constituent i anar “construint el model de país que el poble vulgui”. El manifest demana també que “el dret a decidir inclogui també la seva definició territorial” en apostar per “l'Europa dels pobles”, reclamant així que la UE reconegui el dret d'autodeterminació i el reconeixement de les estructures estatals, federals o confederals que els pobles decideixin. El document compta amb el suport d'ERC, la CUP, EUiA, ICV, Procés Constituent, Avancem, Socialisme Catalunya i Llibertat, MES, Avancem i, com a observadors han participat també Barcelona en Comú i Podem.

El manifest presentat aquest divendres és el segon de l'Acord d'Esquerres, després del seu fundacional. Al document d'ara, es fa una forta defensa d'una “acció política especifica adreçada al lliure, ple i efectiu exercici de la sobirania del poble català i el seu dret a decidir sobre el seu futur polític, social, econòmic i cultural”. A més, reclamen fer realitat “un empoderament de la ciutadania” i avançar en la “regeneració democràtica, l'equitat, els drets individuals i col·lectius”. Per fer-ho, el manifest assegura que “la millor via és construir la República Catalana plenament sobirana, si aquesta és la voluntat majoritària del poble català”. A més, afirmen que aquesta via “comporta de fet la ruptura democràtica global del règim de la Constitució del 78”.

En aquest sentit, el document presentat aposta clarament per “empènyer de forma decidida i activa” per “la celebració del referèndum sobre la independència amb caràcter vinculant, estant obert a acordar-lo amb les institucions espanyoles”. Però tot i això, s'afirma que aquest referèndum “s'ha de celebrar en qualsevol cas “amb garanties i condicions democràtiques, per tal que pugui obtenir un ampli suport social i reconeixements internacionals”.

A més, el manifest apunta la necessitat de “desenvolupar un procés constituent català, no subsidiari ni subordinat” que porti a la redacció d'una Constitució catalana, que seria sotmesa posteriorment també a referèndum ciutadà.

Per portar a terme aquestes dues fites, el referèndum i el procés constituent, el document deixa clar que cal “exercir quan calgui actes de sobirania”, que també aposta per posar en pràctica “en el dia a dia” i “per palesar que la legitimitat a Catalunya rau en la voluntat de la seva ciutadania”.

En un marc més ampli, els signants demanen “un pas endavant cap a l'Europa dels pobles, trencant tabús de manera que el dret a decidir inclogui també la seva definició territorial”. Després de la presentació del manifest, el portaveu de l'Acord d'Esquerres, Josep Ferrer, ha explicat que amb aquest punt es pretén demanar que la UE reconegui tant el dret a l'autodeterminació dels pobles com la seva capacitat per “decidir les federacions i confederacions” que vulguin incloure en la seva forma territorial.

Per últim, el manifest posa sobre la taula el convenciment dels signats que la creació de la República Catalana “obriria expectatives” de millora social i econòmica. Però també llença un missatge al Govern per reclamar que “per abordar els problemes immediats i quotidians de la ciutadania i per lluitar contra les desigualtats del nostre país” cal posar en marxa “amb caràcter d'urgència mesures concretes adreçades a corregir les greus conseqüències de la crisi”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-2-2017)