TV3, LA NOSTRA ?

El president de la Generalitat ha assegurat aquest divendres que el govern espanyol encara és “a temps” de “rectificar” i ha fet una crida al diàleg a través d'una “taula política”.

Puigdemont ha comparegut aquesta tarda al costat del seu predecessor, Artur Mas, després de rebre l'expresident i els altres tres exmembres del govern encausats pel 9-N, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, al Palau de la Generalitat.

En un breu discurs al principi de la roda de premsa, ha volgut donar les gràcies als afectats pel procés judicial “per haver defensat la dignitat del poble de Catalunya”. “Ens sentíem jutjats i ens hem sentit representats en les vostres paraules”, ha subratllat.

Puigdmont ha apuntat el judici d'aquesta setmana no tractava del compliment o no de les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) sinó de “l'èxit del 9-N”. Segons ell, si no fos així, el govern espanyol s'hauria molt abans al banc dels acusats pel seu incompliment de sentències del Constitucional.

Per Puigdemont, l'Estat no hauria d'interpretar com un desafiament que 2,3 milions de persones votin i si ho fa, és aquest Estat el que té un problema, no qui possibilitat l votació. Ha afegit que la Moncloa va poder aprofitar la gran participació en el 9-N per “edificar solucions sòlides” però en canvi va triar una opció, la persecució judicial, que ha qualificat d'“immens error”. No obstant això, ha considerat que “el govern espanyol encara és a temps de rectificar, fins i tot en temps de descompte”. “Hem de dialogar a través d'una taula política. Cal escoltar. Hi som a temps. Espero que rectifiquin”, ha dit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-2-2017)