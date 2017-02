TV3, LA NOSTRA ?

El jutge ha anul·lat l'entrada de Reus a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El magistrat del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha estimat el recurs que van presentar els quatre regidors de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Reus i Societat Civil Catalana (SCC) el setembre de 2015 en relació a l'adhesió a l'AMI, segons han informat fonts d'ambdues formacions.

Segons C's, en la sentència, el jutge anul·la i declara no conforme a dret tant aquest acord del ple com el decret d'alcaldia que aprovaven l'adhesió de Reus a l'AMI i el pagament de la quota a aquesta entitat. El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, ha expressat la seva "satisfacció" per la sentència, que reconeix que amb l'adhesió a una associació que defensa la independència de Catalunya, l'Ajuntament està "incomplint la Constitució sota el pretext d'una suposada voluntat popular". Per la seva banda, des de SCC es reclama la dissolució de l'entitat independentista.

La sentència condemna l'Ajuntament de Reus a assumir els costos judicials, que són de 300 euros, uns diners que, per al portaveu de C's a Reus, Juan Carlos Sánchez, "haurien de ser assumits pels regidors que van votar a favor de l'adhesió a l'AMI, i no anar a càrrec de tots els ciutadans de Reus".

El portaveu municipal de la formació ha recordat que "els regidors de C's es van personar a títol personal i en nom propi contra l'acord aprovat pel ple del consistori el 13 de juliol del 2015".

Contra l'AMI i el procés

El portaveu de la formació també ha destacat que la sentència diu que "considerar la independència de Catalunya com una finalitat d'interès comú suposa ignorar que es tracta d'un tema notòriament polèmic i sobre el què no existeix, en absolut, un consens. Es tractaria, en tot cas, d'una finalitat d'interès comú dels representants polítics que decideixen l'adhesió a l'associació, però en cap cas és una finalitat d'interès comú dels veïns de Reus, en prendre clarament partit per una opció política en detriment de l'altra, sobre una matèria que no pertany a l'àmbit de la competència local".

Finalment, Sánchez ha insistit que "l'objectiu de l'AMI de trencar amb Espanya és il·legal i anticonstitucional" i que "l'adhesió de Reus a aquesta entitat suposa un cost a les arques municipals de 10.000 euros anuals". Per això, ha instat l'alcalde Carles Pellicer a "escoltar C's i exercir d'una vegada per totes com a alcalde de tots els reusencs i no només d'uns quants".

SCC hi posa cullerada

En aquesta mateixa línia, des de SCC van més enllà i reclamen que cap corporació municipal ni supramunicipal pertanyi a l'AMI i que "deixin de sufragar les seves actuacions amb pressupost públic".

A la vegada, SCC demana l'"extinció" de l'associació, "atès que la seva base associativa està integrada per corporacions públiques -ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials- que han d'acatar l'ordenament jurídic, i l'esmentada entitat, quan pretén que les corporacions locals actuïn a favor de la independència de Catalunya -un fi contrari a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, puntualitza el comunicat de SCC- es converteix en una associació que pretén un objectiu il·legal", conclou el comunicat.

Informa:DIRECTE.CAT (10-2-2017)