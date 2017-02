TV3, LA NOSTRA ?

Un descendent de mallorquins és el més recent promotor d'un nou intent —els quatre anteriors no han funcionat— de resoldre l'estatus de Puerto Rico mitjançant un referèndum d'autodeterminació. El governador Ricardo Rosselló —besnét d'un tal Pere Joan Rosselló nat a Can Pere Batle, a Lloseta, a les darreries del XIX— afirma que "la centenària condició colonial" de l'illa caribenya "no és una opció" per als porto-riquenys, i els ha convocat perquè aquest 11 de juny votin en un referèndum amb dues opcions: la primera, ingressar als Estats Units com un nou estat; la segona, esdevenir un país sobirà. El referèndum no té l'aval de Washington —tot i que tampoc cap instància no l'ha declarat il·legal— i és rebutjat pel principal partit de l'oposició porto-riquenya.

Rosselló és el cap de govern de Puerto Rico des del 2 de gener. El novembre de 2016 va guanyar les eleccions a governador amb el 41,8% dels vots. El seu Partit Nou Progressista (PNP, conservador) té majoria absoluta a les dues cambres de l'Assemblea Legislativa illenca. Segons que ha fet públic l'oficina de Rosselló, en cas de victòria de la primera opció, el mateix governador nomenarà "una Comissió de Transició composta per set membres i encarregada de desenvolupar un Pla de Transició cap a l'estadidad", el terme que s'empra a Puerto Rico per referir-se a l'ingrés als EUA com a estat número 51. "El pla", diu la nota de l'oficina, "es presentarà al Congrés Federal i al president dels Estats Units".

Si guanya la segona opció, és a dir la "conversió de Puerto Rico en un país independent", Rosselló ha anunciat que es convocarà un segon referèndum, previst per al 8 d'octubre, en què la ciutadania haurà de triar entre la plena independència o bé un acord de lliure associació des d'una posició de sobirania i de relació d'estat a estat —i que, evidentment, també dependria de la voluntat de Washington.

L'estatus de l'illa en relació amb els Estats Units ha estat motiu de debat des de la dècada de 1950. Sobre el paper, Puerto Rico ja és un estat lliure associat. Almenys, així és definit en la seva Constitució, aprovada el 1952 després que el Congrés dels EUA hi donés llum verd. Només ho diu, però, en la versió en castellà, perquè la versió en anglès parla de "Commonwealth of Puerto Rico", un terme més imprecís. Ambdues versions, però, coincideixen a assenyalar la "lleialtat" a la "Constitució Federal" —dels EUA, s'entén— i la "unió" del poble porto-riqueny "amb els Estats Units d'Amèrica".

La Constitució de 1952 atorga a Puerto Rico un estatus de sobirania? És realment un "estat lliure"? L'opinió generalitzada entre els juristes és que no. D'acord amb les lleis nord-americanes, Puerto Rico continua sent una dependència, o territori no incorporat. No té seient a l'ONU, ni a l'Organització d'Estats Americans, ni a la CELAC. Pertany als EUA, però no en forma part. Els drets que atorga la Constitució nord-americana només s'estenen parcialment als residents porto-riquenys, que, per exemple, tenen ciutadania nord-americana però no poden votar a les eleccions presidencials i només escullen un representant sense dret de vot a la Cambra de Representants. Per si fos poc, el Tribunal Suprem dels EUA, en una sentència de juny de 2016, va deixar clar que Puerto Rico és, en efecte, una dependència del Congrés nord-americà, que no es pot autodeterminar sense el seu permís i que la legitimitat de les autoritats illenques, de fet, emana del Congrés mateix. L'ONU va retirar Puerto Rico de la seva llista de territoris no autònoms el 1952, precisament quan es va aprovar la Constitució. Malgrat això, el Comitè Especial de Descolonització d'aquest organisme ha demanat en més de 30 ocasions als Estats Units —el darrer cop, el juny de 2016— que posi en marxa procediment oficial perquè els porto-riquenys puguin exercir "plenament el seu dret a l'autodeterminació i la independència".

Informa:NATIONALIA.CAT (12-2-2017)