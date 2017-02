TV3, LA NOSTRA ?

Des de fa setmanes hi ha activa una campanya al portal change.org demanant "Que l'idioma català torni al web de Microsoft". Des de Racó Català ens vam fer ressò de la notícia aquest dimarts.

Davant de la polèmica generada per l'article, el cap de Microsoft a Catalunya, Jordi Marín, va contactar amb Racó Català fins a tres vegades insistint que, des del desembre passat, hi ha activa microsoftcatalunya.com i microsoft.cat (que redirigeix a l'anterior) on es poden trobar continguts en català.

La pàgina central de Microsoft (microsoft.com) segueix sense oferir l'opció de navegar en català. Els idiomes dels quals disposa l'empresa es poden trobar al peu de la pàgina: actualment n'hi ha 96, pero hi manca la llengua catalana, entre altres. Per tant, l'usuari ha de saber que existeix microsoftcatalunya.com per poder obtenir informació de l'empresa en la llengua pròpia.

El web mirall que Microsoft ha construït pels lectors i consumidors catalans no està integrada dins la pàgina oficial, com sí passa amb les altres llengües. Aquest també és un aspecte important, ja que gràcies a la geolocalització, els usuaris catalans que entrin a Microsoft.com seran redirigits a la versió en castellà (www.microsoft.com/es-es/) i no pas a Microsoftcatalunya.cat.

Cal destacar que la companyia anuncia que, entre totes les llengües disponibles, n'hi ha que pertanyen a països, però també a regions. Per exemple, ofereixen el "latino" per la comunitat hispànica de Nord-Amèrica o l'anglès pels habitants de Hong Kong (idioma oficial juntament amb el cantonès).

Pel que fa a Microsoftcatalunya.cat hi podem trobar continguts en català. És, sense dubte, un pas endavant pel reconeixement del català i que els responsables de l'empresa han subratllat per diverses vies durant les últimes hores.

A microsoftcatalunya.cat hi podem trobar la majoria de continguts en llengua catalana, com per exemple: notícies, actualitzacions de programari ,o fins i tot, els formularis de contacte del servei tècnic. No és així amb una de les parts de finançament més importants de l'empresa tecnològica: els productes.

En cas que un usuari vulgui comprar qualsevol programa que ofereix l'empresa (Windows, l'Office 365, etc.), la pàgina web redirigeix l'usuari a la versió en castellà. Un cop allà, ja es poden llegir les presentacions, les característiques principals de cada producte i es poden fer les compres.

Precisament ahir, des de WICCAC, una agrupació de webmasters independents i impulsadors més importants en la normalització de l'ús de la llengua catalana a Internet, ens van fer arribar la seva última notícia on expliquen de l'existència de microsoftcatalunya.cat.

Des de l'agrupació destaquen que amb la nova pàgina de Microsoft "s'ha aconseguit recuperar i millorar la situació anterior". No obstant això, avisen que "el següent [pas] seria aconseguir que Microsoft tingués una versió íntegra de la seva web en català —com www.microsoft.es, per exemple—, i no només la web 'Microsoft Catalunya', bastant més reduïda de continguts".

Informa:RACOCATALA.CAT (12-2-2017)