TV3, LA NOSTRA ?

Oriol Junqueras (Barcelona, 1969), vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, tiene la tarea de pilotar la economía catalana. En ese rol, el líder de ERC destaca el fuerte crecimiento de los últimos años. Un avance que permite generar empleo a buen ritmo. Asegura que es lo que garantizaría las pensiones en un Estado propio. Un horizonte que además plantea dentro del euro y con una relación de igual a igual con España.

En un ámbito de economía internacional, tema que centra esta entrevista, llama a aprovechar al máximo el actual contexto de tipos bajos que fomenta el Banco Central Europeo (BCE) para impulsar el crecimiento y así aliviar el pago de la deuda. Eso sí, advierte del peligro de que surjan nuevas burbujas si la cantidad ingente de dinero que pone en circulación el BCE no se canaliza a sectores productivos.

Este año viene marcado por una palabra, incertidumbre. La llegada de Trump, el Brexit, elecciones en Francia... ¿Cuál debemos temer?

Deben inquietarnos en su conjunto. La más inquietante es saber qué pasará con los tipos de interés, si la Reserva Federal subirá tipos en Estados Unidos y con qué intensidad. También cuánto tiempo el BCE puede mantener una política autónoma y no ir detrás de la Fed… Ver qué comportará todo eso sobre el ahorro y la inflación. Es algo que condicionará la capacidad de los estados de soportar los niveles de deuda actuales. Desafortunadamente recibe poco interés, pese a ser absolutamente trascendente.

¿Es hora de subir tipos, como piden algunos?

Hay que estar atento al espacio temporal entre el alza de tipos de la Fed y la posible respuesta, más o menos obligada, del BCE, porque la inyección de cantidades ingentes de dinero actual es algo difícilmente sostenible si hay un alza de tipos.

Por eso hay que aprovechar estas condiciones, mejores de las que tendremos en un futuro, para impulsar el crecimiento. Será lo que contribuya a hacer sostenibles los niveles de endeudamiento y los servicios públicos. Algunos están aprovechando el contexto. Otros por desgracia no tanto como deberían o podrían.

¿Aquí se aprovecha?

En muchas ocasiones no, porque las decisiones económicas se toman con criterios políticos. Por eso el Gobierno español a menudo toma decisiones equivocadas –Junqueras cita los casos del almacén Castor, la gestión de las radiales o las ramas del AVE deficitarias-. Hay decisiones hechas con criterio político que son claramente contraproducentes, porque no tiene en cuenta el retorno de las inversiones.

El caso paradigmático sería el corredor mediterráneo. No solo es la inversión en sí misma, sino el retorno que puede generar. Así, el orden en que se establecen las inversiones altera el resultado final. Por desgracia, en las grandes decisiones de inversión pública el Gobierno español no lo ha tenido en cuenta.

Eso de lado, en muchos casos son los mercados los que generan elementos de distorsión. Lo hemos visto con mucha intensidad, duración y dureza en la última crisis. Los mercados deben ser regulados desde el sector público para evitar esas distorsiones.

“Regulados desde el sector público”. Trump se propone desregular la banca. En un mercado de competencia global, las firmas americanas partirán con ventaja, ya que tendrían una normativa más laxa que las entidades europeas. ¿Habrá efecto dominó y se tendrá que desregular el sector aquí también?

La Gran Recesión ha demostrado que era necesario regular los mercados financieros. Antes de la crisis a los mercados les faltaba suficiente regulación para evitar que se produjesen las distorsiones que luego llevaron al hundimiento de las entidades, con unos costes sociales enormes. La desregulación puede tener ventajas cortoplacistas, pero enormes riesgo a corto, medio y largo plazo.

¿Gesta una crisis si sigue con esa propuesta?

En estos momentos hay muchos elementos que estimulen crisis. Hay mucha oferta monetaria, más moneda que nunca. Y si no encuentra inversiones que la absorba, cada vez que esta masa monetaria detecta posibilidad de beneficios, acude rauda y veloz a intentar obtener beneficios en un sector concreto. Así crea burbujas financieras.

De ahí que la oferta monetaria, aunque ha jugado un papel fundamental para superar efectos de la crisis, contribuya a aumentar una cierta distorsión de los mercados. Es importante encontrar mecanismos que permitan reabsorber esa oferta monetaria, o que acuda de forma más directa a sectores que sí generan crecimiento, como la investigación, el desarrollo, el mundo universitario… El crecimiento futuro dependerá de utilizar de forma más eficiente nuestro conocimiento.

Esta canalización de los recursos a sectores que contribuyan al crecimiento ha sido muy mal resuelta, o en absoluto resuelta, por parte de la Fed y del BCE. Si no somos capaces de canalizarla mejor contribuimos a este riesgo de burbujas.

Entonces, ¿la crisis vendrá por aplicar mal la política del BCE?

Si no lo gestionamos de forma adecuada puede contribuir a la aparición de nuevos elementos de crisis. Es una amenaza que vivimos en algunas economías y en mercados concretos, como el mercado inmobiliario de algunas grandes ciudades occidentales. Estamos reviviendo el arranque de una burbuja inmobiliaria en diversas ciudades europeas.

Las medidas que en parte son para arreglar la burbuja inmobiliaria acaban generando una nueva burbuja inmobiliaria. Volvemos al punto de partida...

La clave es ver si la burbuja tiene capacidad de tirar del PIB, de modo que no llegue a estallar sino que sea rellenada por la economía real. El riesgo está en que sea una burbuja que no genere crecimiento, que la economía real no sea capaz de rellenarla.

También se ha generado una nueva burbuja de deuda pública que en algunos casos triplica la burbuja anterior. Será algo positivo si ese aumento contribuye a un mayor crecimiento económico, a incrementar las bases de recaudación y el empleo. Sin este crecimiento, es evidente que no podremos afrontar los retos de estos niveles de deuda.

Alguien deberá pagar esa deuda... ¿Se podrá hacer?

Dependerá del crecimiento económico.

Catalunya y España crecen a ritmos elevados y la deuda apenas baja.

La gran dificultad del Estado español es que la economía crece a ritmos importantes, pero el déficit sigue desbocado. Mientras siga siendo superior al crecimiento del PIB, no solo no disminuye, sino que aumenta.

De ahí la necesidad de reducir la deuda en términos PIB: la capacidad de afrontar los pagos dependerá del crecimiento, del empleo y de las nuevas bases fiscales que se generen.

La inflación permite rebajar la factura de la deuda. En España está en el 3%. En la zona euro se acerca al 2%. ¿Conviene?

Tradicionalmente las crisis de deuda se han superado a través de la inflación: permite reducir el coste de pagar la deuda. Eso sí, pueden aparecer problemas. Con unos tipos de interés muy bajos se generan tipos de interés reales negativos. Son un estimulante de las especulaciones, de las burbujas.

El futuro de las pensiones

Otro de los grandes problemas que afrontan las economías de medio mundo es la gestión de las pensiones. La viabilidad del sistema actual está en duda.

Es un problema de enormes dimensiones, la AIReF habla de un déficit de 15.000 millones de euros al año por los próximos seis o siete años. Por desgracia no solo no se ha tratado como debería, sino que en muchos casos ni se ha afrontado, y la situación es especialmente preocupante. Fulminar el Fondo de Reserva –la ‘hucha’ de las pensiones- no contribuye a la tranquilidad de los pensionistas, de la sociedad y de los mercados.

¿Qué hay que hacer?

Hasta ahora ha faltado coraje, decisión y consciencia de la enormidad del problema al que nos enfrentamos. El problema viene en parte por la gestión de la crisis. Una parte de las dificultades viene por unos salarios con valor insuficiente y los escasos niveles de ocupación. Las pensiones se pagan con las contribuciones, en base a los ocupados y los salarios. Cuanto más empleo haya, más se aportará y más fácil será pagarlas. De ahí lo importante de fomentar el crecimiento.

En una Catalunya independiente, ¿estarían garantizadas esas pensiones?

Estamos convencidos que sí. El sistema es mucho más sostenible en una economía como la catalana, que crece, que genera ocupación –aunque lejos de los niveles que querríamos- y que puede controlar los niveles de deuda en términos PIB.

En ese escenario de independencia, ¿se seguirá en la eurozona?¿O se prefiere tener una moneda propia para controlarla?

Nosotros ya estamos en el euro. Estamos muy satisfechos de estar en el euro y convencidos de que continuaremos en el euro. No existe un mecanismo legal previsto para excluir a nadie de la Unión a no ser que sea a petición propia. Y nosotros no tenemos intención de pedirlo.

Es más, queremos que las instituciones comunes sean más fuertes. Que la moneda única la sustente un Tesoro común con políticas fiscales concertadas. Y con al menos un gran impuesto en común, que podría ser el de sociedades, para evitar que sea un elemento que altere la competitividad entre los países.

Marcha atrás en la globalización

En este sentido, Trump propone dar marcha atrás a los grandes acuerdos y opta por tratados bilaterales. ¿Es un error?

Sin duda. La salida de tratados multilaterales acabará teniendo consecuencias sobre el crecimiento y comercio internacional. Lo que dificulte el crecimiento nos supondrá un precio muy elevado a todos. En cualquier caso, hay que ver la intensidad con la que se aplican las medidas. Hasta el momento las anunciadas no invitan al optimismo.

También hay que ver el comportamiento del precio del dólar. Las carreras devaluadoras acaban en empate técnico si todos devalúan. Por el pasado ya sabemos cuál es el resultado de esas acciones. Y no es positivo.

¿El primer pacto comercial de una Catalunya independiente será con España?

Por nuestra parte, seguro que sí. Nuestra voluntad es tener las mejores relaciones con el Gobierno, la sociedad y los ciudadanos españoles. La mejor relación es una entre iguales, de aquellos que disponen de las mismas herramientas de Estado. Por eso estamos convencidos que una república catalana es una buena noticia para todo el mundo. También para la sociedad española.

Debemos superar muchos apriorismos políticos, una mirada excesivamente corta. Tener una mirada más amplia, más global. En esa mirada global es evidente que no solo somos compatibles, sino que nos necesitamos simultáneamente.

Intentamos cada día tener la relación más cordial y fluida posible con todos, también con el Gobierno español. No siempre es fácil: es una responsabilidad compartida y hay unas reputaciones cruzadas.