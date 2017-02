TV3, LA NOSTRA ?

Dos dies després d’aixecar-se del banc dels acusats del TSJC, l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau s’han assegut aquesta nit de diumenge al plató del programa especial sobre el 9-N de TV3 per ser entrevistats per primera vegada des del judici.

L'expresident s'ha mostrat convençut que "Espanya ja ha perdut la meitat de Catalunya" a causa de la seva actitud en els darrer quatre o cinc anys. Segons Mas, les seves actuacions de cara al futur referèndum seran decisives. Assegura que si l'Estat no fa front a aquest escenari "n'acabarà perdent més de la meitat".

"Quan l'Estat persegueix a persones com nosaltres, per posar les urnes, alguna cosa no funciona bé, alguna malaltia hi ha" ha contestat Mas, en ser preguntat sobre la salut del sistema polític espanyol. També ha fet referència a l'Operació Catalunya, que ha definit com una "guerra bruta oberta per part de l'Estat".

“Preparat per a qualsevol sentència”

Els tres encausats s’han mostrat tranquils després del judici. Mas ha afirmat que està “preparat per a qualsevol sentència”, tot i que no creu que hi hagi base argumental per condemnar-los. L’expresident assegura que aquesta debilitat argumental es va veure especialment en la justificació de l’actuació judicial que va fer el fiscal en la seva última intervenció. “Es veia el llautó per tot arreu” ha destacat, remarcant també la càrrega política del procés.

"Hi vaig anar tranquil i serè, perquè quan saps que el que vas fer era correcte i ho tornaries a fer, has d’anar-hi amb el cap ben alt" ha explicat l'expresident.

Joana Ortega i Irene Rigau han assegurat tenir la consciència tranquil·la després d’haver-se explicat davant del tribunal. “Nosaltres donàvem compliment a un programa electoral i una resolució del Parlament, són elements de gran profunditat democràtica” deia Rigau. La consellera d’Ensenyament, l’única dels tres encausats que segueix en actiu, ha apuntat que si la inhabiliten recorrerà la sentència i, mentrestant, seguiria exercint.



"La CUP ha intentat imposar la desobediència"

Pel que fa la celebració de la consulta de 2014, Artur Mas ha assegurat que “no era tant una desobediència, sinó un acte d’autoafirmació”. Mas ha insistit que en cap moment el govern de la Generalitat va actuar guiat per “la voluntat de desobeir”. En aquest sentit, ha tingut també unes paraules per la CUP, que durant aquesta setmana va retreure-li que no assumís una desobediència davant del tribunal.

“La desobediència és un marc mental que ha intentat imposar la CUP en aquest país i en aquest procés” ha etzibat, contemplant l’opció que s’arribi a aquest punt com a “conseqüència dels fets” però no com a objectiu final. “Tant de bo no hi arribem, no tenim cap interès en la desobediència per desobediència” ha insistit. Per Mas, l'objectiu és que “Catalunya acabi sent un país com qualsevol estat de la Unió Europea”.

Un altre pas al costat

Mas s'ha defensat de les acusacions de desentendre's de l'organització del 9-N davant del jutge assegurant que en cap moment "es va negar que el Govern hi estigués implicat". Per explicar-ho, ha recuperat la metàfora del 'pas al costat'.

"La Generalitat, quan es va suspendre la consulta, no va fer un pas enrere sinó un pas al costat" ha descrit, recordant el trasllat de les tasques d'organització a mans dels voluntaris perquè la consulta es pogués celebrar. “El Govern hi va posar la cara i el coratge” ha afegit Ortega.

Informa:ELNACIONAL.CAT (13-2-2017)