TV3, LA NOSTRA ?

Sergi Sabrià (Palafrugell, 1975) és el portaveu d'Esquerra Republicana, representa l'ortodòxia del partit d'Oriol Junqueras i el seu discurs no surt gens ni mica del carril independentista.

Pregunta: El full de ruta independentista ha canviat diverses vegades en els últims mesos. Per què ha de creure la ciutadania que ja és definitiu?

Resposta. Ha variat per adaptar-se a les circumstàncies, però els objectius no han canviat. Abans plantejàvem un referèndum al final del procés però finalment vam decidir que posar-lo abans oferia més garanties i era la millor opció.

P. El programa electoral de Junts pel Sí no demanava el referèndum i deien que era “una pantalla passada”.

R. Sí, però al final vam pensar que posar el referèndum abans de les eleccions constituents era més inclusiu.

P. Accepta l'escenari que finalment no hi hagi referèndum davant una resposta contundent del Govern?

R. Només treballem en què se celebrarà. No hi ha un pla B ni un pla C.

P. Veu tot el Govern català desobeint la suspensió del referèndum que acordarà el Tribunal Constitucional?

R. Veig tot el Govern fent cas del Parlament.

P. Per què diuen que el referèndum tindrà reconeixement internacional si la Constitució n'haurà suspès la convocatòria així com la llei que l'empararà i diversos partits del Parlament no el reconeixeran?

R. Les lleis que emanin del Parlament seran vàlides, per molts acords que prengui el Tribunal Constitucional.

P. Els fa por pensar que el referèndum pot ser un 9-N bis i prometen per això que tindrà caràcter vinculant?

R. La decisió que surti de les urnes s'executarà de seguida. Si guanya el sí proclamarem la independència l'endemà. Els que volen que Catalunya segueixi formant part d'Espanya s'haurien de mobilitzar per defensar les seves idees i crec que hi haurà una gran participació.

P. Tothom s'incomoda quan es parla de l'escenari de tensió que es pot produir: des de la suspensió de l'autonomia al fet que els Mossos passin a dependre del Ministeri de l'Interior.

Pere Ríos

R. L'Estat farà tot el possible perquè no puguem posar les urnes i nosaltres tot el possible per votar. Treballem en tots els escenaris i això no impedirà que hi hagi referèndum. Aquest procés necessitava una data de finalització, no hi podem renunciar de cap manera.

P. Totes les enquestes pronostiquen que guanyarà Esquerra en les eleccions catalanes. Reeditaran l'actual bloc independentista o miraran a l'esquerra?

R. Davant del repte del referèndum no ens plantegem guanyar les eleccions, sinó guanyar un país. No hi ha aquest dilema, perquè construir un Estat és el somni de tota la gent d'ERC.

P. Però després caldrà governar. Amb qui?

R. Ara no ens plantegem això.

P. Comparteix l'argument de Gabriel Rufián que els Comuns són l'adversari electoral d'Esquerra?

R. Ell ho plantejava en el marc de les eleccions espanyoles. Ells també representaven una esperança de canvi, però ja s'ha vist que no hi havia possibilitats de dur-lo a terme. Els caracteritza la indefinició i són el nostre rival perquè hauríem d'estar al costat de les urnes, la democràcia i el referèndum.

P. Junqueras fa uns mesos que està de perfil per evitar el mínim desgast?

R. Sempre ha anat de cara i va afrontant tots els reptes que se li plantegen. L'últim ha estat pactar uns Pressupostos malgrat les dificultats i ha trobat un punt d'acord entre el PDECat i la CUP.

P. És el que s'ha desgastat menys en aquest procés.

R. No es tracta de desgast, sinó de l'esforç que s'ha fet per pactar un Pressupost. Ens agrada treballar silenciosament i amb discreció.

P. Com ha digerit Esquerra el cas Vidal?

R. Amb tristesa i cert dolor. Va ser un gran jutge i una persona valenta que va acabar apartat de la carrera judicial per fer una Constitució. Es va equivocar, ho va reconèixer i va dimitir. En algunes coses no ha fet un gran favor al procés, però no podem oblidar la seva trajectòria. Vam prendre la decisió correcta, quan algú s'equivoca ha de dimitir.

P. Junqueras no ho ha desmentit encara en públic.

R. No em grinyola especialment això. Des del primer dia s'han donat totes les explicacions i el dia 15 Junqueras tornarà a explicar-se al Parlament.

Informa:ELPAIS.CAT (13-2-2017)