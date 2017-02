TV3, LA NOSTRA ?

Després d'uns quants anys intentant-ho, la Generalitat s'ha convençut que París no recolzarà mai “una ruptura constitucional a Espanya” i ha deixat de fer proselitisme davant el Govern francès, segons han explicat diplomàtics gals en una conversa informal amb la premsa.

Les autoritats catalanes, a través de Diplocat i també aprofitant tots els contactes dels principals representants de la Generalitat amb polítics estrangers, han intentat guanyar-se la comprensió de la comunitat internacional cap al procés. França estava marcada en vermell a la seva llista de països clau. Com a país veí i com a membre potent de la Unió Europea, la seva veu era determinant en la campanya internacional del sobiranisme català. No obstant, tant en públic com en privat, els independentistes s'han trobat amb la negativa francesa a recolzar un referèndum il·legal.

Els dirigents catalans, segons fonts diplomàtiques gal·les, van intentar vendre durant uns quants anys les bondats d'una “república catalana” als principals representants de la república francesa, que consideren, com el mateix Mariano Rajoy, que el desafiament independentista és el principal repte que té Espanya actualment. “En un primer moment els responsables de la Generalitat van intentar convèncer-nos, però ja no insisteixen més. ‘¿Com poden dir que la perspectiva d'una república catalana els sembla malament’?, ens preguntaven”, segons explica un dels alts funcionaris francesos.

LA CARTA A HOLLANDE

L'expresident Artur Mas va arribar a enviar-li una carta al president francès, François Hollande, a finals del 2013, en què defensava el dret a decidir de Catalunya. L'Elisi no va considerar oportú respondre la missiva perquè, com havia dit mesos abans el cap d'Estat gal, no volia comentar un tema que és “intern d'Espanya” perquè “Catalunya és una regió d'Espanya”. Tampoc l'ex primer ministre Manuel Valls, d'origen català, va recolzar la causa quan va estar en el càrrec (2014-2016) i va arribar a advertir en una visita a Madrid de les “greus conseqüències polítiques i econòmiques” que tindria la secessió.

La relació entre Barcelona i París també va viure un altre moment de tensió la tardor passada, quan l'Executiu francès va considerar com “un gest no amistós” que el Parlament de Catalunya aprovés una declaració que demana el dret d'autodeterminació dels "Països Catalans", inclosa la Catalunya Nord. Segons van informar en el seu moment fonts diplomàtiques franceses, el contingut de la resolució, recolzada per Junts pel Sí i la CUP, no els va agradar i així ho van fer saber al Govern espanyol i també al de la Generalitat directament.

El desafiament independentista s'abordarà a la cimera que la setmana que ve se celebrarà a Màlaga entre els dos països, encara que no serà el tema principal, segons fonts dels dos governs.

Informa:ELPERIODIC.CAT (13-2-2017)

N.de la R.

Fins ara França ha estat l'únic Estat europeu que ha donat "carbasses" als representants de la independència. Tem sobretot que una Catalunya independent reclamés els territoris de Catalunya del Nord que, com tothom sap, Espanya sense el permís del Parlament català va regalar a França pel tractat del Pirineus de 1659. Curiosament Espanya mai no ha reivindicat aquests territoris com ho fa amb Gibraltar, perdut per la seva causa només uns anys abans. Això no vol pas dir que els Estats hi estiguin a favor, però si nés no no han tancat les poprtes i alguns fins i tot han mostrat camins per arribar-hi

La declaració d'autodeterminació impulsada per la CUP va ser un altre cop de destral a les pretensions de sumar vots a la causa de la independència. Quanta immaduresa!