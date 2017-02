TV3, LA NOSTRA ?

El vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dit avui en una entrevista conjunta a Catalunya Ràdio i Ràdio Teletaxi que una eventual suspensió de les competències del govern i de l’autonomia no afectaria pas la gestió de la Generalitat. ‘Si ens suspenen les competències, les defensarem exercint-les, perquè res es defensa millor que exercint-ho’, ha afirmat. Ho ha dit en referència a les paraules del president espanyol, Mariano Rajoy, al congrés del PP clamant contra la independència i els efectes que pugui tenir i fent planar de nou la possibilitat de la intervenció de la Generalitat. En aquest sentit, Junqueras ha acusat Rajoy, el PP i ‘altres partits espanyols’ de ‘dibuixar sempre futurs apocalíptics’ en parlar de la independència de Catalunya. És per això que els ha recomanat ‘explicar-se en positiu’. ‘A nosaltres no ens agrada aquest to de fatalitat i negatiu’, ha conclòs.

Admet que ‘queda molt camí per recórrer’ per desplegar el full de ruta independentista, però defensa que és el que anhelen la majoria de catalans després d’haver constatat en multitud d’ocasions que no es pot negociar amb l’Estat.

En aquest sentit, s’ha dirigit els alcaldes del PSC per avisar-los de ‘per sort o per desgràcia, no existeix ni per casualitat’ la majoria necessària per aconseguir la reforma constitucional que defensen.

Els batlles socialistes ja han anunciat que no col·laborarien en l’organització d’un referèndum que no sigui autoritzat per l’estat i que treballaran per canviar la constitució. Però Junqueras ha replicat que som ‘a anys llum que això sigui possible en l’estat espanyol’.

En canvi, la batllessa socialista de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha defensat, minuts abans des del mateix micròfon, que és urgent de fer un ‘reset col·lectiu perquè tots seguin en una taula’.

Informa:VILAWEB.CAT (13-2-2017)

N.de la R.

La pregunta arriba a cansar, però pel que es veu cal repetir-la una i mil vegades: quan la delegació del PSOE a Catalunya, coneguda pel nom del PSC, creu que a Espanya s'hi podrà canviar la Constitució? És trist que hi hagi gent que per defensar les seves cadires vagi en contra dels interessos del poble català. El PSC s'ha convertit en un partit espanyolista submís més que mai. Però, per favor, que no vulgui carregar-nos la seva traïció.