TV3, LA NOSTRA ?

El passat dissabte l’associació que presideix Renée Soum l’association citoyenne pour Occitanie-Pays Catalan van fer una conferència de premsa, acompanyats per l’advocat que du el recurs davant el Conseil d’État, maître Monod. Entre altres coses van assegurar que continuen lluitant : ‘No és perquè els mitjans de comunicació ja no parlen de la nostra acció, explicava l’advocat ,’ que aquesta estigui acabada. El debat resta sencer i fins i tot si no hem pogut obtenir la suspensió immediata del decret, ja que ha estat considerat que no hi havia urgència absoluta, el procediment és sempre en curs. La decisió hauria de ser presa l’abril. Actualment, intercanviem amb el conseil d’État correus i memòrandums per justificar la nostra demanda.‘ El que esperen els demandants, és una anul·lació del decret fet pel Primer Ministre el passat mes de setembre.

A a l’associació no li falten arguments tant sobre la forma com sobre el fons. Paritat de les identitats: ‘El consell regional s’ha inclinat davant el resultat d’una consulta opaca i reductora, continua l’advocat. Només van participar 20 000 persones sobre 4,5 milions amb una forta mobilització dels Occitans. A més, el consell regional no ha deliberat. El terme Occitanie ha estat abusivament adoptat

Sobre el fons, recorda que el nom que fa referència a Occitanie exclou de facto els Catalans. ‘El nombre d’habitants no ha de determinar el nom d’una regió, insisteix, Hermeline Malherbe, la presidenta del departament. La paritat entre les identitats catalana i occitana ha de ser respectada fins i tot si som l’únic departament català sobre dotze.’.

També la presentació aquesta setmana del nou logotip és per a l’associació una nova provocació, una manera de posar pressió. ‘No abaixem els braços, diu Renée Soum la presidenta de l’associació, i no estem sols en aquest combat : 223 municipis sobre 226 s’han reunit amb nosaltres tot com el conjunt de les intercommunitats a l’excepció notòria de la de les Albères-Côte Vermeille Illiberis. El fet que Carole Delga, la presidenta de la Regió, hi posseeix una residència segurament no és aliè a aquest rebuig de part dels elegits d’aquest territori’.

Informa:VILAWEB.CAT (13-2-2017)