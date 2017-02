TV3, LA NOSTRA ?

Franco va morir, però la ràbia no va morir del tot, ni les prohibicions ni les normes contra natura. La cosa encara anava per llarg. En aquest país, durant molts anys, la gent no es va dir com els seus pares haurien volgut, sinó com el règim dictatorial havia decidit: “Si es tracta d'espanyols, els noms s'hauran de consignar en castellà”, establia la llei del registre civil del 1957 i, d'aquesta manera, tot eren Dolores, Josés i María Josés, Jorges, Cármenes, Juanes, Rosarios i Carlos. No va ser fins al 9 de gener del 1977, enguany fa quaranta anys, quan feia més d'un any de la mort del dictador, que va entrar en vigor una reforma de l'article 54 d'aquesta llei que permetia a les Dolors, als Jordis i companyia recuperar el seu nom i també la seva dignitat.

La possibilitat de normalitzar la identitat en els documents oficials va generar molta expectativa entre els ciutadans, ja des de molts mesos abans, tal com va quedar recollit en els mitjans de comunicació de l'època, amb cartes de lectors que s'interessaven per la reforma legal en curs i per saber quan seria efectiva. El fet que la tramitació legal s'allargués durant uns mesos va generar també neguit i incertesa, com va posar de manifest en una carta publicada a La Vanguardia Española un veí de Sabadell i informàtic de professió, Josep Vidal: “Per què no s'està aplicant la inscripció del nom propi en llengua nativa?”

La fita històrica es va començar a gestar el 20 de febrer del 1976 en un Consell de Ministres que Carlos Arias Navarro –el de “Españoles, Franco ha muerto”– va presidir al Palauet Albéniz de Barcelona, un gest polític que va voler acompanyar i revestir de més solemnitat el que va ser la primera visita oficial dels flamants reis Joan Carles i Sofia a Catalunya. En aquella reunió del govern postfranquista, es va decidir crear una comissió d'estudi per plantejar un règim administratiu especial per a les quatre “regions” de Catalunya i també es va adoptar l'acord d'impulsar la reforma legal de la llei del registre civil. Però aquest acord del febrer va trigar encara uns mesos a ser aprovat, i no va ser fins a finals de l'any 1976 que va rebre el vistiplau de les Corts espanyoles.

La llei que va sortir publicada al BOE el 8 de gener del 1977 reconeixia que la norma que havia regit fins aleshores “pugna amb el profund sentiment popular dels naturals de diverses regions espanyoles, que es veuen privats de la possibilitat que els noms propis en la seva llengua vernacla serveixin, a dins i a fora de la família, com a senyal d'identificació de la persona”. És per això que la nova norma va donar llum verd a la utilització de “qualsevol de les llengües espanyoles” per inscriure els nounats o per traduir qualsevol nom de qualsevol ciutadà que així ho desitgés. No feia referència expressament al català, però aquesta llei va ser la primera que va autoritzar un ús normalitzat de la llengua pròpia de Catalunya després de la mort de Franco i després de quaranta anys de prohibicions i persecucions.

El veterà advocat Enric Leira, aleshores encara Enrique, recorda que “va ser una de les primeres normes aprovades pel govern d'Adolfo Suárez”. El relleu al capdavant de l'executiu espanyol i l'entrada de l'home que havia de pilotar els camins de la Transició política es van produir el juliol del 1976 i és evident que aquella mínima però transcendental reforma del Codi Civil va ser un primer reconeixement de la realitat plural de l'Estat. Leira va ser un dels ciutadans que, així que va poder, van acudir al registre civil a normalitzar el seu nom i no recorda haver tingut cap problema.

Les cròniques periodístiques de l'època van relatar una situació de normalitat als registres civils, que, en el cas de Barcelona, i en previsió que hi hagués una allau de sol·licituds, van organitzar torns entre el gener i el març d'acord amb el criteri de la primera lletra del cognom.

Tampoc va tenir cap dificultat el doblement veterà –92 anys– advocat Pere Cuixart, que sí que recorda una anècdota divertida. “Quan vaig dir a la funcionària que em deia Pedro, en comptes d'escriure directament la fórmula catalana, Pere, em va dir: «Esperi, esperi...» I aleshores va agafar un diccionari per fer la comprovació corresponent.” La funcionària de torn ben segur que va consultar el diccionari editat per la Hormiga de Oro, que es va designar com a font oficial per resoldre dubtes.

El canvi de noms

Quan va entrar en vigor el canvi de noms, el registre civil el dirigia un jutge progressista, José Peré Raluy, que va impulsar la normalització i va prendre algunes mesures que els veterans de la toga de Barcelona recorden amb estimació. L'advocat August Gil Matamala evoca la figura de Peré en el problema que hi havia per inscriure els fills naturals, nascuts fora del matrimoni, una espècie de fills del diable segons l'antic règim a qui s'acabava posant el nom que es decidia al jutjat. “Peré Raluy es va inventar un sistema curiós, fent una interpretació molt àmplia de la llei i duent a terme una doble inscripció; primer, el nounat constava com a fill natural i, immediatament, apareixia un advocat que tenia coneixement de qui era el pare i la mare de la criatura i es feia la inscripció definitiva.”

Tot i l'expectació per la novetat i les corredisses dels primers dies, el cert és que el primer any es van normalitzar pocs noms, només 6.000 a finals de desembre del 1977. Gil Matamala no ho va fer. Encara es diu August. “No em vaig canviar el nom perquè el meu DNI continuaria sent l'espanyol. Tothom sap que em dic August.”

Un defensor del català

L'advocat Pere Cuixart ha estat dels primers i més ferms defensors de l'ús del català en l'àmbit de la justícia. Per aquest motiu, l'any passat va rebre el guardó Agustí Juandó.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (13-2-2017)