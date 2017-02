TV3, LA NOSTRA ?

L'Estat ha rebut 3.500 milions en fons europeus per acollir refugiats i no ha transferit ni un euro a Catalunya. Aquest és el missatge que aquest dilluns ha volgut transmetre ERC per evidenciar que tant les competències com els recursos per acollir les persones que fugen de la guerra i la misèria són tots a Madrid. Primer ho ha fet la secretària general del partit, Marta Rovira, en una entrevista a TV3, i després s'ha expressat en la mateixa línia el portaveu adjunt d'Esquerra al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián. " L'estat espanyol rep una ajuda europea de 3.500 milions d'euros per acollir. Saben quants d'aquests diners han arribat a Catalunya? Zero", ha denunciat Rufián en roda de premsa.

Al Govern no li va agradar que el periodista Jordi Évole insinués que la Generalitat s'amagava en el discurs de la manca de competències per evitar fer una política més valenta en favor dels refugiats. De fet, des de dissabte han reaccionat en contra de les seves paraules la consellera de Benestar Social, Dolors Bassa, i nombrosos polítics sobiranistes.

"Catalunya, sense totes les competències que voldria i per les quals està lluitant, ha ofert 4.500 places de refugiats i 45 municipis han expressat la seva voluntat d'acollir. A més hi ha 1.200 voluntaris i un Govern determinat a fer-ho", ha subratllat Rufián. ERC fa una crida a la mobilització dissabte que ve a Barcelona per demostrar la solidaritat de Catalunya amb les persones refugiades, una opinió completament oposada a la que té el PP català.

" Són uns miserables i uns irresponsables que juguen amb les penúries de les persones", ha dit el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que s'ha afegit a les crítiques al Govern per la seva política de refugiats que va encendre el periodista Jordi Évole dissabte durant el concert de la plataforma 'Casa nostra, casa vostra'. Albiol ha qualificat el Govern "d'immoral" perquè assegura que diuen que "volen acollir milers de refugiats, però en realitat només n'han acollit 301". El líder del PP ha tret pit per l'acció política del govern espanyol en matèria de refugiats, ja que, segons ha explicat, l'estat espanyol és el "cinquè país que ha acollit més persones que fugen de barbàries a tot el món". En total, Albiol ha explicat que l'Estat ha acollit "22.000 refugiats i persones demandants de dret d'asil".

Informa:ARA.CAT (13-2-2017)