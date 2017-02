TV3, LA NOSTRA ?

La Real Acadèmia Espanyola (RAE) ha reiterat que la cançó que representa Espanya al festival Eurovisió hauria d'"interpretar-se íntegrament en espanyol", a diferència de la triada per aquest any, Do It for Your Lover del català Manel Navarro, que alterna parts en anglès i parts en castellà. La RAE considera el castellà la llengua comuna de 500 milions de persones a tot el món.

Ja l'any passat l'elecció de Say Yay!, de Barei, va suposar la primera vegada que Espanya va acudir a Eurovisió amb una cançó íntegrament en anglès i va generar crítiques dels acadèmics de la llengua: així, mentre José María Merino qualificava de "disbarat" la decisió, el director de la RAE, Darío Villanueva, va parlar de "complex d'inferioritat". En aquella ocasió, RTVE va suggerir a tres dels sis candidats a representar a Espanya al Festival de Eurovisión 2016 que introduïssin algun passatge en espanyol en les seves cançons –cosa que finalment no va fer Barei–. Fonts de l'ens públic van aclarir a Europa Press que en cap cas es tractava d'una imposició que TVE fes als artistes, sinó d'un suggeriment.

Informa:ELPAIS.CAT (13-2-2017)

La RAE ha demostrat que és una acadèmia " publerina y aldeana".Com es pot anar a Eurovisió no solament amb una part de la cançó en castellà, sinó totalment en castellà? Que no sabem que l'anglès és l'única llengua universal que serveix per tot i per a tot? És bo i sobretot higiènic que el castellà tasti de tant en tant la seva medicina. Com deia Unamuno,ai,la barbàrie castellana!