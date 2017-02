LA LLEI NO ÉS IGUAL PER A TOTS ELS ESPANYOLS

Per Ramon Serra, editor

El tema de la llengua és com el Guadiana que apareix i reapareix. Els qui som independentistes sobre tot per la llengua i la cultura hem d'anar amb peus de plom a l'hora de fer projectes i sobretot desitjos sobre el futur de les llengües en la Constitució catalana. Cal tenir el cor calent i el cap fred. Qualsevol relliscada a hores d'ara ens podria costar una munió de vots. No hem d'oblidar que els castellanoparlants gairebé ens doblen en número i que, per tant, sense el seu vot no hi ha independència. Haurem primer de tenir poder, després ganes d'exercir-lo i, sobretot, seguir el consell dels nostres enemics: " que se note el efecto sin que se note el cuidado"

Tot amb tot, no hem de perdre de vista el punt de vista dels principals partits estatals sobre les llengües altres que el castellà, perquè si us plau per força encara som en aquest Estat i és el que tenim a la mà ara mateix. Bo és que s'esmercin esforços sobre el futur del català en una Catalunya independent, però tampoc no haurien d'oblidar de tenir un pla B per si la independència no arriba en el temps que toca o va a mal borràs. La llengua és la nostra essència en tot moment i en totes circumstàncies.

El paper del PP ja el coneixem a bastament. Juntament amb Ciudadanos té una actitud genocida, un desig de residualitzar el català com a primer pas per matar-lo. La creació per exemple del LAPAO ens demostra fins a quin punt aquests sanguinaris de la llengua no tenen aturador. Aquests dos partits en una Catalunya independent no solament han de ser prohibits sinó que caldrà dur-los a judici. Ja sé que alguns diran que sóc un exagerat, un intransigent. Què hem de fer, doncs, contra els que maten el nostre esperit, la nostra llengua? No és un crim contra la humanitat?

En aquestes el PSOE, l'altre gran partit estatal, ens surt ara amb una proposta per afavorir les llengües dites cooficials. Vol, entre altres coses, que el passaport i els documents d'identitat puguin ser bilingües a tot l'Estat. També proposa que s'hi pugui fer l'activitat administrativa amb el Govern central, amb l'administració de la justícia, que els funcionaris puguin aprendre les llengües...

Es tracta, doncs, d'un seguit de mesures que no són res d'altre món, però que pel cap baix tenen un caire positiu molt lluny de l'expressat pel PP i Ciudadanos.

Certament el PSOE sempre ha estat més respectuós que el PP amb aquestes llengües. A Catalunya, precisament una gran diferència entre la delegació del PSOE, conegut com el PSC, és estar a favor de la immersió.També el PSC ha fet servir el català majoritàriament en els mitjans públics de què disposa en grans ciutats del país on majoritàriament hi ha una població castellanoparlant.

Amb tot, podríem dir que es tracta d'una política domèstica, perquè a l'hora de la veritat no impulsen el català al Congrés, al Senat ni molt menys a Europa. Sempre n'han negat l'oficalitat a Europa i fins i tot amb el vot dels socialistes catalans. També han votat en contra de la unitat de la llengua al País Valencià quan els ha convingut. Per postres, Felipe González va ser el primer que va autoritzar les televisions privades,sense cap mena d'obligació per les parles no castellaneas. El mateix Zapatero no va voler que les ràdios i televisions del Principat arribessin a Catalunya del Nord. Mai no es va legalitzar la recepció de ls nostres televisions al País Valencià i, per postres,el Consell de les Llengües que van formar els socialistes pràcticament no va ser mai convocat i no va funcionar.

O sigui que quan es tracta e donar al català el rang que es mereix aleshores el PSOE s'encongeix i deixia el català gairebé per a usos domèstics.

Com tantes i tantes coses, qualsevol proposta lingüística del PSOE arriba tard, perquè a Espanya no solament s'haurien de canviar les lleis sinó les mentalitats unitàries. I això es tan impossible com quadrar el cercle.

Com deia Unanumo ara fa uns cents anys, " merecemos perder Catalunya. Esta cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba, no se entera. És la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo, tienen testículos en vez de sesos en la mollera".

Unamuno dixit.

(14-2-2017)