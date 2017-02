LA LLEI NO ÉS IGUAL PER A TOTS ELS ESPANYOLS

La investigació penal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada d'haver desobeït el Tribunal Constitucional (TC), va agafar una velocitat de creuer, que va sorprendre fins i tot els juristes. Durant les vacances de Nadal, tothom veia Forcadell amb un peu a la banqueta dels acusats. Divendres passat, però, es va complir un mes que la causa no rep cap petició de la fiscalia ni de la defensa, i des del 10 gener s'espera que la instructora del TSJC, Maria Eugènia Alegret, dicti la resolució d'arxivar el cas o d'enviar la segona autoritat catalana a judici. Què passa, doncs?

Hi ha qui apunta que al darrere hi ha una estratègia jurídica de la fiscalia i altres que només respon als canviants interessos polítics del PP. Per posar-nos en antecedents, la sala civil i penal del TSJC va admetre a tràmit la querella contra Forcadell el 24 d'octubre passat. Algun jurista nerviós i meticulós ha alertat que la magistrada Alegret ha anat més ràpid en la instrucció del procés –des de les declaracions de la investigada i els testimonis, a mitjan novembre– que no pas en la seva resolució, encara pendent. Per ser exactes, el 20 de gener passat el lletrat de l'administració de Justícia va informar a la jutgessa que havien passat els deus dies des del 10 de gener sense que la fiscalia ni l'advocat de Forcadell, Andreu Van den Eynde, presentessin cap escrit d'al·legacions.

Primer de tot, s'ha d'aclarir que jutges i magistrats no tenen terminis per resoldre les seves interlocutòries ni sentències, com sí que els tenen les parts. En aquest cas, Alegret és coneguda en el món judicial com una professional diligent, i així ho ha fet palès fins ara, amb una instrucció del cas meteòrica, i donant de termini a les parts només dos dies (ho permet la llei en tràmits senzills) per respondre i demanar proves.

D'altra banda, el paper de la fiscalia ha tornat a ser clau en aquest procés en què es barreja de prop la política. Segons fonts judicials consultades per aquest diari, al desembre el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, hauria rebut l'ordre dels seus superiors a Madrid d'adormir o endarrerir el procés contra Forcadell. Per què?

Una possibilitat és que veient l'empenta d'Alegret no es volia que el procés a Forcadell coincidís amb el judici del 9-N contra l'expresident Artur Mas i les exvicepresidentes Joana Ortega i Irene Rigau, i així aturar les veus que apostaven per avançar el referèndum. Una prova evident és que tocant les vacances de Nadal, el 23 de desembre, la fiscalia va presentar recurs contra una negativa poc important de la magistrada: no els acceptava uns retalls de premsa en els quals pel ministeri públic s'evidencia la voluntat de JxSí i la CUP de fer entrar en el ple del 27 de juliol del 2016 el debat i votació de les conclusions de la comissió d'estudi del Procés Constituent. De forma més insòlita encara, la magistrada es va autocorregir i va acceptar la petició de la fiscalia, que podria haver-se endarrerit més si s'hagués de resoldre per a la sala del TSJC. El 10 de gener, el Parlament també va enviar els informes que se li demanaven. I des d'aquella data, ara fa un mes, ningú respira.

La segona hipòtesi és que la fiscalia estudia reforçar el cas de Forcadell i afegir-hi els membres de la mesa del Parlament díscols, que juntament amb la presidenta van ser advertits que havien tornat a desobeir el TC en permetre la votació de la resolució sobre l'orientació política del govern, el 6 d'octubre. L'advocat de l'Estat va demanar que el TC deduís testimonis contra Carme Forcadell i alguns altres membres. El 16 de gener passat el Parlament va demanar al TC que desestimés aquesta petició, i ara s'espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï i assenyali contra quins diputats vol obrir un procediment penal. Si és així, la fiscalia només ha de presentar una nova querella i demanar que s'adjunti per connexió a la causa contra Forcadell. Processalment, hi ha temps fins que la magistrada dicta l'anomenat procediment abreujat. I per això es podria justificar l'aturada general del cas Forcadell. Fonts jurídiques consultades aclareixen que, tot i que és força inusual, hi ha sentències que permeten acumular processos, només amb el límit que les causes no hagin estat jutjades.

Amb tot, la magistrada Alegret –es tracta d'una gran especialista en dret civil privat, no en penal– no ha parat de treballar, i d'aquí a pocs dies sabrem si la querella contra la presidenta Carme Forcadell es reforça o no.

ASSETJAMENT?

La fiscalia general de l'Estat, que dirigeix José Manuel Maza, va enviar ahir un comunicat en què lamenta els insults i l'“incident d'assetjament” que va patir la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi, divendres, en sortir del judici del 9-N i de ser escridassada per un grup de persones que ho feien a tothom que sortia del Palau de Justícia.

En unes imatges de TV3, es veu com Magaldi s'atura i mira desafiant els que l'escridassaven. Després, segons la seva versió, un jove se li apropa a la cantonada del Palau i li recrimina l'acció de la fiscalia. La fiscal alerta els Mossos, que vigilaven la zona, i el jove marxa, mentre un agent de paisà acompanya Magaldi i un altre fiscal fora de la zona. La fiscal en cap de Barcelona, que no ha presentat cap denúncia contra el jove, ha convocat per avui els mitjans de comunicació per aclarir aquest incident, i en sentir-se molesta en qüestionar-se la seva versió. Magaldi va rebre el suport de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), i alhora felicitava el fiscal del cas Emilio Sánchez Ulled.

Per la seva banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va negar ahir cap assetjament als fiscals catalans pel 9-N i va respondre a la fiscalia general que qui “pressiona” és el govern espanyol. “Recordem que la fiscalia de Catalunya va dir que no hi havia delicte en el 9-N, i el govern va instar a posar la querella”, va assegurar.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (14-2-2017)