LA LLEI NO ÉS IGUAL PER A TOTS ELS ESPANYOLS

El Tribunal Constitucional espanyol ha anul·lat tots els acords que va prendre el Parlament de Catalunya l’octubre del 2016, entre els quals el que van aprovar Junts pel Sí i la CUP instant el govern català a fer un referèndum sobre la independència abans del setembre d’aquest any, tant si hi ha acord amb l’estat com si no. La resolució sobre el referèndum ja havia quedat suspesa cautelarment. A més, el Constitucional amplia la via penal contra Forcadell a una segona causa, que també serà oberta contra quatre membres més de la mesa del parlament: Lluis Corominas i Anna Simó i Ramona Barrufet, de Junts pel Sí, i Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot. La fiscalia presentarà la denúncia pròximament.

Els magistrats havien suspès cautelarment la resolució pactada entre JxSí i la CUP el passat 15 de desembre, i ara han emès sentència on anul•len de manera definitiva els aspectes impugnats per l’advocat de l’estat. Tal com demanava el govern espanyol, també traslladen el cas a la fiscalia per si aquesta considera que cal fer noves actuacions penals contra Forcadell i quatre altres membres de la mesa del parlament. Els magistrats actuen com ja van fer el 10 d’octubre en relació a la votació de les conclusions de la comissió d’estudi del Procés Constituent, quan van traslladar el cas a la Fiscalia i aquesta va presentar una querella per prevaricació i desobediència davant el TSJC contra Forcadell.

Informa:VILAWEB.CAT (14-2-2017)