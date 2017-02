NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

Artur Mas ha respost a les paraules de la fiscal en cap de Catalunya i les amenaces que va rebre divendres passat: "El moviment sobiranista català és de bones formes, arrel democràtica, pacífica i cívica. Les 50.000 persones de davant del TSJC van tenir un comportament cívic, i si durant 5 anys seguits de manifestacions no s’ha descontrolat mai. Ara, amb quatre insults reprovables, s’intenta canviar el marc mental del procés, però això no es pot confondre amb l’actitud de milions de persones".

Mas ho ha dit en una conferència organitzada per la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC) al Campus de Ciutadella de la UPF a Barcelona davant de més de 400 persones, quasi tots estudiants.

Han perdut el judici

"Ara intenten aprofitar això. Com que el judici no els ha sortit bé, intenten mostrar el sobiranisme com un moviment intolerant, i això és fals", ha afegit.

"Ells pensaven que tenien un argumentari jurídic tan potent que quedaria en evidència que havíem desobeït. Com que tenen la impressió que han perdut, també al carrer, intenten disfressar el moviment sobiranista com a violent quan són tres veus, reprovables, però tres veus".

Preguntat per ja som a xoc de trens, Mas ha respost: "Jo en dic rumb de col·lisió, però nosaltres sempre hem intentat evitar-lo. El que no passarà és que el moviment sobiranista aixecarà la bandera blanca de rendició. Això no passarà, és pot parar de tot, però no hi haurà rendició. Hem arribat molt lluny i hem mobilitzat molta gent. No hem arribat fins aquí per al final acabar tirant la tovallola".

Article 155

I respecte a si l'Estat acaba aplicant l'article 155 de al Constitució (la supressió de l'autonimia de Catalunya), ha dit: "Si l’Estat passa determinats límits, la resposta de Catalunya serà més dura, que no vol dir violenta. Sortirà un caràcter català, un geni, que surt de tant en tant en la història quan ens toquen coses sensibles com la llengua o l’autogovern. Si ho fan, la reacció seria molt més potent del que ha sigut en els últims 5 anys. Tècnicament poden aplicar el 155, ara, han de calcular bé les conseqüències".



Referèndum i desobediència

"És més important guanyar la partida de poder votar que no si es guanya per 51% o el 55%. Jo preferiria el 55%, però la batalla ara és defensar el dret a decidir", ha explicat l'expresident.

Segons Artur Mas, la desobediència no és l’objectiu, "és una conseqüència del que volem fer. Si la independència l’anomenem desobediència no seriem el 50% com ara".

"Ho farem? -s'ha preguntat Mas- Dependrà de la força acumulada que tinguem, si hi ha molta gent darrera aquestes tesis podem guanyar. Si no hi ha prou mobilització, no sortirà. Però tot això no ho sabrem fins que arribi aquest moment. Si arribem amb molta acumulació de força, l’Estat no ho podrà impedir. Podrà impedir alguna cosa menor, com algun contracte amb alguna empresa o atemorir algun funcionari, però no el referèndum". I ha conclòs: "Si arribem dèbils i atemorits, ‘pringuem’".



Paper de la UE

"El reconeixement internacional no depèn de nosaltres. Però nosaltres hem d’arribar fins al final per obligar als altres a seure’s a negociar", ha dit, i ha afegit: "No busquem excuses fora, per poder-nos comptar i fer un referèndum només depèn de nosaltres". "Difícilment trobarem suports explícits a la UE actual abans que nosaltres deixem clar que estem disposats a arribar fins al final. Si veuen que no és segur que arribem fins al final, no s’enfrontaran a l’Estat i esperaran", És per aquest motiu que Mas admet que "el millor que pot passar és que els altres països siguin neutrals, i de moment tots ho són, malgrat les amenaces d'Espanya perquè no ho siguin, per tant, ja estem guanyant una part de la partida".

Informa:ARA.CAT (14-2-2017)