NO CAL ANAR A NEGOCIAR EL FINANÇAMENT

Fa uns dies, el diari El Punt va publicar un reportatge, signat per Aleix Renyé, on alertava que el ministeri de l’Education Nationale havia decidit retallar les hores d’estudi de català a algunes escoles nord-catalanes, com per exemple al col·legi Pierre Fouché d’Illa, on el català desapareixerà.

Altres escoles afectades seran la de Toluges o el col·legi Gustave Violet de Prada de Conflent, que si recordeu fa uns mesos va llançar una petició precisament sobre la desaparició de l’ensenyament en català. Després d’aquest article, tant ERC Catalunya Nord com Oui au Pays Catalan, han reaccionat:

ERC ha enviat un ComuniCAT on entre altres coses diu : ‘els col·legis preparen la rentrada escolar 2017-2018 i en més d’un cas ja han anunciat la intenció de reduir les poques hores de català (als llocs on n’hi ha). La demanda existeix, però l’oferta d’ensenyament de català es redueix quan es passa de l’escola primària al col·legi. Aquesta és la realitat de la política de l’estat francès per la promoció de les llengües dites regionals. Si hi afegim un projecte d’Ofici Públic de la llengua catalana en el qual hem posat esperances però del qual tampoc veiem encara cap concreció, el futur segueix essent negre per la nostra llengua a Catalunya Nord‘ i anuncia que, a Catalunya Sud, es prepara una gran mobilització per la llengua, però necessitem més que mai una mobilització en defensa del català a Catalunya Nord, és una qüestió de supervivència.

Per la seua banda,, OPC envia un Comunicat per no perdre el costum només en francès on, entre altres coses, diu: ‘l’opció de català ha estat salvatgement suprimida el setembre últim ja que el rectorat no ha atribuït horaris a la llengua sense la qual el nostre territori perd el seu sentit. ‘ !?

Com sempre podeu llegir els comunicat sencers tot clicant sobre el mot ‘comunicat’

NDLR: Tornem a constatar que NO únicament suprimeixen el català els qui no diuen que el defensen, oi? També uns que escriuen; només en francès; que el volen defensar!

Informa:VILAWEB.CAT/CN (14-2-2017)